Сделка, прожившая один день: как Трамп привязал саудовский атом к признанию Израиля

Едва Вашингтон и Эр-Рияд объявили о соглашении в области мирного атома, Дональд Трамп выдвинул новое условие: Саудовская Аравия должна нормализовать отношения с Израилем.

Еще в среду соглашение выглядело почти завершенным. Американские и саудовские чиновники говорили о новом этапе сотрудничества, о реакторах, технологиях и будущем энергетики. Соединенные Штаты собирались помочь Саудовской Аравии создать гражданскую ядерную программу, а королевство получало шанс превратить нефтяное богатство в более разнообразную энергетическую систему.

Но крупные дипломатические конструкции иногда рушатся не под тяжестью противоречий, а от одного сообщения в социальной сети.

Уже на следующий день президент США Дональд Трамп объявил, что ядерное соглашение будет действовать только в том случае, если Саудовская Аравия присоединится к Авраамовым соглашениям и установит официальные отношения с Израилем. Условие оказалось не технической поправкой, а новым политическим фундаментом всей сделки.

Так мирный атом оказался связан с одним из наиболее болезненных вопросов Ближнего Востока. Реакторы, поставки топлива и американские технологии теперь зависели не только от гарантий безопасности, но и от способности Эр-Рияда сделать шаг, которого он избегал годами.

Одно условие меняет всё

Первоначальное соглашение должно было открыть американским компаниям дорогу на перспективный саудовский рынок атомной энергетики. Одновременно Вашингтон рассчитывал сохранить влияние на развитие ядерной программы королевства и не позволить России или Китаю занять освободившееся пространство.

Однако вопрос о том, какие именно ядерные возможности получит Саудовская Аравия, сразу вызвал тревогу в Вашингтоне. Особое беспокойство было связано с возможностью обогащения урана, режимом международных инспекций и тем, насколько жесткими окажутся гарантии, исключающие военное использование технологий.

Разница между гражданским и военным атомом выглядит огромной только издалека. Электростанция и бомба служат противоположным целям, но на определенных этапах используют схожие знания, материалы и инфраструктуру. Поэтому любое государство, получающее доступ к технологиям обогащения, одновременно приобретает и новый политический вес.

Соглашение должно пройти рассмотрение в Конгрессе США. Американские законодатели и специалисты по нераспространению опасаются, что Саудовской Аравии могут предоставить более мягкие условия, чем другим партнерам Вашингтона. В частности, обсуждаются вопросы контроля за обогащением урана и полномочий международных инспекторов.

Эти опасения нельзя назвать отвлеченными. Наследный принц Мухаммед бин Салман ранее предупреждал, что если Иран создаст ядерное оружие, Саудовская Аравия также будет стремиться его получить. В регионе, где союзы быстро меняются, а перемирия редко означают окончание конфликтов, даже мирная программа неизбежно рассматривается через призму будущей войны.

Реакция консерваторов

Новая позиция Трампа появилась на фоне критики со стороны американских консерваторов, сторонников Израиля и экспертов по вопросам безопасности. Они задавали простой и неприятный для Белого дома вопрос: что именно Соединенные Штаты получают взамен?

Если Вашингтон передает Эр-Рияду технологии, политическое покровительство и доступ к гражданской атомной энергетике, то почему Саудовская Аравия не должна сделать главный дипломатический шаг – признать Израиль?

В этой логике ядерное соглашение переставало быть самостоятельным энергетическим проектом. Оно превращалось в монету для гораздо более крупной сделки, которую Трамп мог бы представить как историческое расширение Авраамовых соглашений.

Президент в итоге поддержал именно такой подход. Он подчеркнул, что сотрудничество предназначено исключительно для мирных целей, но одновременно связал его с обязательством Саудовской Аравии присоединиться к процессу арабо-израильской нормализации. После этого перспектива реализации договора стала значительно более неопределенной.

Для сторонников Трампа решение выглядит возвращением утраченного рычага давления. Америка, считают они, не должна раздавать стратегические технологии бесплатно. Для критиков же произошедшее стало очередным примером импровизационной дипломатии, когда условия многолетних переговоров меняются уже после торжественного объявления об успехе.

Непреодолимое препятствие

Проблема заключается в том, что Саудовская Аравия не отказывается от нормализации отношений с Израилем навсегда. Но Эр-Рияд связывает ее с созданием реального и необратимого пути к палестинской государственности.

Израильское руководство, в свою очередь, не демонстрирует готовности принять подобное условие. Поэтому требование Трампа создает почти замкнутый круг: ядерная сделка зависит от признания Израиля, признание Израиля – от решения палестинского вопроса, а решение палестинского вопроса остается политически недостижимым.

Именно поэтому новое условие может не ускорить соглашение, а фактически остановить его. Саудовское руководство рискует столкнуться с резкой внутренней и региональной реакцией, если пойдет на нормализацию без значительных уступок палестинцам.

Для наследного принца вопрос заключается уже не только в энергетике. Ему необходимо решить, стоит ли американская ядерная программа политической цены, которую предлагает заплатить Вашингтон.

Израиль, напротив, получил дополнительную страховку. Перспектива появления у Саудовской Аравии развитой ядерной инфраструктуры давно вызывает обеспокоенность в стране. Привязка соглашения к нормализации позволяет израильскому руководству либо получить крупную дипломатическую победу, либо затормозить развитие потенциально опасной программы.

Дипломатия в прямом эфире

В истории с саудовским атомом особенно важна не только суть решения, но и способ, которым оно было принято.

Классическая дипломатия любит длинные коридоры, закрытые переговоры и документы, в которых каждое слово проверено юристами. Дипломатия Трампа существует в другом ритме. Она развивается между телевизионным эфиром, реакцией политических союзников и публикациями в Truth Social.

В такой системе соглашение не считается окончательным даже после подписания. Оно остается частью торга до тех пор, пока президент не объявит победу. Условия могут изменяться, партнеры – узнавать о новых требованиях публично, а чиновники – объяснять уже произошедший поворот.

Для Трампа подобная непредсказуемость является не недостатком, а инструментом. Она заставляет другую сторону сомневаться, повышает ставки и сохраняет за президентом возможность в последний момент потребовать больше.

Однако у этого метода есть цена. Международные договоренности держатся не только на выгоде, но и на доверии к процедуре. Если партнер не уверен, что объявленные условия сохранятся хотя бы до следующего утра, любые переговоры превращаются в игру с постоянно меняющимися правилами.

Атом как политическая валюта

Саудовская Аравия стремится развивать атомную энергетику по вполне прагматичным причинам. Королевству необходимо больше электричества, в том числе для промышленности и опреснения морской воды. Кроме того, Эр-Рияд хочет сберегать больше нефти для экспорта, а не расходовать ее внутри страны.

Но ядерная программа нужна Саудовской Аравии не только как источник энергии. Она должна подчеркнуть новый статус королевства – государства, способного самостоятельно осваивать сложнейшие технологии и претендовать на роль одного из центров силы.

США также заинтересованы в сделке. Если Вашингтон откажется от сотрудничества, Саудовская Аравия может обратиться к другим поставщикам. Тогда Америка потеряет и коммерческие контракты, и возможность влиять на стандарты безопасности.

Именно здесь возникает главное противоречие. Чем сильнее Вашингтон давит на Эр-Рияд, тем выше вероятность, что королевство начнет искать альтернативных партнеров. Но чем мягче американские условия, тем громче вопросы о риске ядерного распространения.

Сделка или ультиматум

Теперь перед Саудовской Аравией лежат три дороги. Королевство может согласиться на нормализацию с Израилем, потребовав взамен серьезных уступок по палестинскому вопросу. Оно может отказаться от американских условий и искать ядерные технологии в других странах. Наконец, Эр-Рияд может затянуть переговоры, рассчитывая, что политическая ситуация со временем изменится.

Любой из этих вариантов потребует месяцев или даже лет.

Поэтому соглашение, объявленное историческим, пока существует скорее как намерение. Его архитектура еще не выдержала проверки реальной политикой. Трамп попытался одним движением объединить атомную энергетику, безопасность Израиля и арабо-израильское примирение. Но чем больше вопросов включено в одну сделку, тем больше у нее точек разрушения.

Мирный атом должен был стать символом долгосрочного партнерства США и Саудовской Аравии. Вместо этого он превратился в зеркало современной ближневосточной политики, где энергетика соседствует с оружием, дипломатическое признание – с национальной памятью, а будущее электростанций зависит от границ государства, которого пока нет.

Сделка еще может состояться. Но теперь речь идет уже не просто о строительстве реакторов. Вашингтон требует от Эр-Рияда перестроить политическую карту Ближнего Востока – и только после этого обещает включить свет.