Последние исследования говорят о достаточном уровне минералов для образования организмов

Ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института нашли вероятные доказательства, что на Сатурне могла зародится жизнь. Результаты они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

До этого один из космических аппаратов установил, что на Энцеладе, спутнике Сатурна, имеется жидкая вода. По словам исследователей, анализы показывают, что в ней имеются все необходимые элементы для образования жизни кроме фосфора – он важен при создании ДНК и РНК.

Однако после термодинамического и кинетического моделирования на основе данных космического аппарата они выяснили, что фосфор на спутнике все же есть. Однако они, судя по всему, необычно растворяются на поверхности.

Ученые предполагают, что уровень минералов на Энцеладе может соответствовать земному урованю или даже превышать его. Они намерены провести новые исследвания, чтобы подтвердить гипотезу.