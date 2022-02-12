"Местные смеялись": Трасс досталось за прогулку в меховой шубе по оттаявшей Москве

"Местные смеялись": Трасс досталось за прогулку в меховой шубе по оттаявшей Москве
Элизабет Трасс. Фото: Florian Gaertner/www.globallookpress.com
Британский посол вышла в открытом плаще без головного убора, а ее руководитель укуталась как пингвин

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила перестраховаться и одеться не по погоде для прогулки по Красной площади, чем вызвала удивление у местных жителей. На вышедшую в меховой шубе при плюсовой температуре главу внешнеполитического ведомства обратили внимание и журналисты.

Лидер королевской дипломатии остановила выбор на меховой шапке и шубе. В Сети ирландский журналист Брайан Макдональд указал, что Трасс явно выделялась в тот день среди остальных людей, прохаживавшихся по центру российской столицы. Представитель СМИ указал, что тогда в российской столице было 2 градуса выше нуля – теплее, чем ожидалось тем же вечером в Лондоне.

"Россияне выбирают такую одежду, если за окном 14 градусов ниже нуля. И местные жители над министром иностранных дел посмеялись", – сообщил Макдональд.

В том же сообщении автор разместил фото, сделанное с прогулки – лидер британской дипломатии прохаживается с послом королевства в Российской Федерации Деборой Броннерт, которая была, в отличие от своего руководителя, без головного убора и даже не застегнула плащ.

"В сравнении с послом Великобритании министр выглядит уже нелепо", – выразил мнение ирландский журналист.

Обозреватель Financial Times же заявил, что министр выбрала меховую шапку с шубой в "плюс", копируя образ покойной Маргарет Тэтчер – она тоже остановила выбор в 1987 году на очень похожем наряде для визита в Москву, где встретилась с Михаилом Горбачевым. И так же, кстати, приняла участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость340079
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Лиза трасса тибе надо было ушанку надеть, бушлат, ватные штаны и валенки ну и канечно балалайку в одну руку взять а в другую бутылку водки и был бы идеальный наряд! Тебя что не проинформировал руссофобы?
Гость340404
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стереотипное мышление всех иностранцев ,которые
попадают в Россию-шубы,меховые шапки.
Ей надо валенки подарить,
Гость340607
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Гость340121
Так вы ж живете в пещерном веке, потому и ходите в шкурах
А у нас в пещерах газ, а у вас?
гость
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Ну нельзя же показывать колпак из фольги, а так за умную сойдет.
Гость340044
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Гость339967
Что пристали к человеку ? У нас то в шубе ходить можно, а на Западе того и гляди всякие зоопридурки шубу зеленкой зальют...
Ди и у нас в шубах ходят только те, кто купил их перед тем, как они стали не модными. Шубы это удел цыган.
Гость340121
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Гость339967
Что пристали к человеку ? У нас то в шубе ходить можно, а на Западе того и гляди всякие зоопридурки шубу зеленкой зальют...
Так вы ж живете в пещерном веке, потому и ходите в шкурах
Гость339967
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Что пристали к человеку ? У нас то в шубе ходить можно, а на Западе того и гляди всякие зоопридурки шубу зеленкой зальют...
Гость340597
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дикари
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