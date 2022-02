Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила перестраховаться и одеться не по погоде для прогулки по Красной площади, чем вызвала удивление у местных жителей. На вышедшую в меховой шубе при плюсовой температуре главу внешнеполитического ведомства обратили внимание и журналисты.

Лидер королевской дипломатии остановила выбор на меховой шапке и шубе. В Сети ирландский журналист Брайан Макдональд указал, что Трасс явно выделялась в тот день среди остальных людей, прохаживавшихся по центру российской столицы. Представитель СМИ указал, что тогда в российской столице было 2 градуса выше нуля – теплее, чем ожидалось тем же вечером в Лондоне.

"Россияне выбирают такую одежду, если за окном 14 градусов ниже нуля. И местные жители над министром иностранных дел посмеялись", – сообщил Макдональд.

В том же сообщении автор разместил фото, сделанное с прогулки – лидер британской дипломатии прохаживается с послом королевства в Российской Федерации Деборой Броннерт, которая была, в отличие от своего руководителя, без головного убора и даже не застегнула плащ.

"В сравнении с послом Великобритании министр выглядит уже нелепо", – выразил мнение ирландский журналист.

Contrast Truss' outfit with that of British ambassador @DeborahBronnert, and it looks even more ridiculous. pic.twitter.com/t1vLIha1Bc