Великий прорицатель предрек многие мировые события

Сегодня практически каждый понимает, что наша планета вступила в период важных перемен, которые обещают закончиться серьезными изменениями в мироустройстве. Известно, что глобальные перемены зачастую сопровождаются военными конфликтами. Весьма устрашающее предсказание на этот счет сделал выдающийся французский пророк Мишель Нострадамус.



Живший в XVI веке ясновидящий оставил после себя целое наследие с пророчествами по столетиям. На наш век, по словам Нострадамуса, выпала война.

"Смерть от Великой третьей", – писал прорицатель.

Разумеется, Нострадамус не мог знать о первых двух мировых войнах, поэтому его пророчество выглядит особенно убедительным. Ясновидящий предсказывал, что "тиран с Востока" пойдет войной против Нового света. Толкователи считают, что речь идет о выходце из Ирана, который атакует США. При этом в войну будет втянута Россия.

Нострадамус отмечал, что глобальному конфликту будут предшествовать серьезные климатические изменения – как известно, сейчас весь мир занят природной повесткой, так что нетрудно предположить, что предсказание уже совсем скоро может сбыться.