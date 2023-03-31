Сергей Собянин пригласил горожан посетить Московскую неделю интерьера и дизайна на ВДНХ

Сергей Собянин пригласил горожан посетить Московскую неделю интерьера и дизайна на ВДНХ
Фото: пресс-служба
Представленные в рамках мероприятия отечественные товары для дома и ремонта по качеству не уступают зарубежным

Вторая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 6 по 9 мая. Участниками крупного мероприятия на ВДНХ станут более 400 российских брендов. Посетить выставку смогут все желающие.

Если у вас ремонт или планируется новоселье, если вы хотите знать о последних веяниях в дизайне интерьеров, если вам интересно, что предлагают отечественные производители, то вам непременно нужно посетить Московскую неделю интерьера и дизайна. Ведущие российские компании представят свою мебель, предметы интерьера и обихода, отделочные материалы и варианты дизайнерских решений помещений.

"В ноябре первая Московская неделя дизайна и интерьера показала, что товары российских производителей не уступают по качеству зарубежным. Тогда в ней приняли участие больше 350 компаний, в том числе 17 международных брендов из 9 стран. Экспозиции посетили 213 тысяч человек, а свыше 70% представленной продукции было продано",

– рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В программе выставки запланированы встречи, мастер-классы и лекции известных производителей, дизайнеров и архитекторов. Многие представленные образцы можно будет приобрести или заказать аналогичные.

Вход на выставку свободный. Необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия. Там же можно посмотреть подробную программу.

Первая Московская неделя дизайна и интерьера состоялась осенью 2022 года.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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