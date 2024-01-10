Вот почему нельзя разогревать в микроволновке молоко

Вкус и качество напитка сильно изменится, если не соблюдать эти условия

Казалось бы, какая разница: подогреть молоко в кастрюльке на плите или сунуть стакан на несколько минут в микроволновку? Внешне никакой, однако есть ряд условий, влияющих на качество и температуру молока при разогреве разными способами.

Так, например, молоко может элементарно пригореть, если вы не угадали с длительностью процесса. Кроме того, не исключено, что на поверхности появится неприятный слой пленки. Да, выпить подгоревшее молоко не означает отравиться, однако вкус напитка будет, мягко говоря, неприятный. Если не убрать пленку, то консистенция молока может тоже измениться не в лучшую сторону.

Что касается питательности молока, то все меньше ученых продолжает утверждать, что полезные свойства теряются при нагреве в микроволновке. Однако есть факт, отмахнуться от которого не получится: если на плите можно в любой момент убавить газ или снять кастрюльку с конфорки, то в микроволновке регулировать температуру вы не сможете. А обжечься слишком горячим молотком вплоть до ожога слизистой – проще простого.

Как же быть, если времени или возможности греть на плите нет, а молоко нужно требуемой температуры? Для начала взять правильную посуду, пригодную для СВЧ-печей. Между краем посуды и уровнем молока нужно оставить около 3 см, дабы не допустить случайного перелива. Можно смазать края чашки растительным маслом. Поместив емкость в микроволновку, поставьте 15 секунд. Вытащите, перемешайте, чтобы избежать пригорания. И так несколько раз, каждый прием разогрева в 15 секунд, дабы контролировать нагрев. Как только из кружки повалит пар, можно заканчивать. Для разогрева примерно кружки молока требуется 3-4 таких подхода.

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