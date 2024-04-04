В Яндексе назвали ответ "Алисы" про героиню "Маши и Медведя" единичным случаем

Слова колонки привели в ужас детей

Странный инцидент с умной колонкой от Яндекса "Алисой" получил широкий резонанс. Дело дошло до петербургского омбудсмена, после чего компании пришлось публично оправдываться. В пресс-службе Яндекса заявили, что скандальный инцидент является единичным случаем.



Внимание общественности привлек жуткий ответ колонки на вопрос о героине популярного в России и во всем мире мультфильма "Маша и медведь". Некоторые зрители догадались спросить у "Алисы", почему малышка из киноленты живет одна. Леденящий душу ответ колонки спровоцирует истерику у любого ребенка.

"Алиса" заявила, что Маша живет в полном одиночестве, потому что она мертва. На самом деле героиня – всего лишь призрак погибшей девочки. По версии колонки от Яндекса, родители Марии покинули дом, так как не могли смириться с гибелью любимой наследницы. Поэтому опустевшие жилые метры оказались в полном распоряжении привидения.

Также колонка объяснила вредный характер Маши, из-за которого страдает Медведь. "Алиса" объявила, что именно он убил ребенка, теперь призрак мучает и терзает животное. Привидение мертвой Маши могут видеть только звери, поэтому она преследует Медведя.

Накануне омбудсмен Анна Митянина заявила о беспокойстве из-за бесконтрольного влияния высоких технологий на маленьких детей. Очевидно, что такой ответ может сильно ударить по психике ребенка. В Яндексе подчеркнули, что инцидент носит единичный случай, "Алису" уже подкорректировали, и больше она так не отвечает.

К слову, ранее россиянам назвали самые опасные лекарства для печени.