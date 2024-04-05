Работодатели рассказали, что молодые сотрудники уходят на обед и не возвращаются

Трудовая сфера претерпевает изменения

Представителям взрослого поколения сложно представить безответственное отношение к работе, однако молодые специалисты значительно проще относятся к подобного рода "формальностям" и готовы заниматься только тем, что приносит им удовольствие. Эксперты рассказали о новом феномене на рынке труда.



Выяснилось, что сегодня своего рода нормой стало странное и абсолютно неприемлемое для большинства взрослых людей явление – молодые сотрудники могут в разгар рабочего дня отправиться на обед и больше не вернуться. При этом они абсолютно не задумываются о том, что требуется официально оформить увольнение, а уж об отработке в течение двух недель никто и слышать не хочет.

Оказалось, что с подобными выходками молодых специалистов сталкивается уже каждый четвертый работодатель. Этот феномен получил название гостинг. Такие сотрудники хотят заниматься только интересными для них проектами, когда они вынуждены просто работать, им это не нравится, и они легко могут покинуть рабочее место.

Работодатели признаются, что шокированы таким отношением к работе. Более того, молодые люди исчезают так внезапно, что коллеги начинают переживать за их жизнь и здоровье и даже готовы обращаться в полицию и объявлять человека в розыск. Собственники бизнеса отмечают, что все равно будут брать на работу молодых специалистов, однако к ним придется разрабатывать особой подход.

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