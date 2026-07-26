Тишина над Ираном, мины в Ормузе: США дали дипломатии два дня

После тринадцати ночей бомбардировок Вашингтон и Тегеран приостановили удары, однако военная блокада, заминированные воды и возможное возвращение Израиля не позволяют назвать эту паузу миром.

Война иногда останавливается не соглашением и не рукопожатием, а отсутствием очередного взрыва.

В ночь на 26 июля американские самолеты снова не появились над Ираном. Вторая ночь без ударов стала первым продолжительным затишьем после почти двух недель непрерывной эскалации. Тегеран также воздержался от новых атак, пока Вашингтон соблюдает паузу. Однако иранская сторона предупредила: надежды на дипломатический прорыв пока заметно меньше, чем подозрений.

Президент США Дональд Трамп решил дать переговорам пространство, но не отменил военные планы. Американские силы сохраняют готовность возобновить операцию, а установленный Вашингтоном режим контроля в районе Ормузского пролива продолжает действовать.

Поэтому происходящее трудно назвать перемирием. Это скорее короткая передышка, во время которой дипломаты пытаются найти выход, а военные не убирают руки с оружия.

Оман снова становится комнатой для переговоров

Посредником между США и Ираном выступает Оман – государство, которое годами сохраняет редкую для региона способность разговаривать одновременно с Вашингтоном и Тегераном.

Иранский МИД сообщил о технических и политических консультациях с оманской стороной. В центре обсуждения находится Ормузский пролив – узкий морской коридор, от которого зависит значительная часть мировой торговли нефтью. Посредникам необходимо согласовать не только общие обещания о деэскалации, но и практические правила прохода судов, гарантии безопасности и механизм контроля.

Такие переговоры редко выглядят историческими. В них обсуждают маршруты танкеров, порядок досмотра, координаты безопасных коридоров и действия военных при появлении неизвестного судна. Но именно из подобных деталей иногда и складывается мир.

Проблема в том, что США и Иран по-разному понимают, кто должен контролировать пролив.

Вашингтон утверждает, что его военно-морские силы обеспечивают блокаду и порядок судоходства. Тегеран рассматривает Ормуз как пространство собственного стратегического влияния и инструмент давления на противника.

Обе стороны говорят о свободе навигации, но каждая подразумевает свободу на своих условиях.

Мины не слышат дипломатов

На фоне переговоров иранские государственные СМИ сообщили о взрыве нефтяного танкера, предположительно наткнувшегося на морскую мину в Ормузском проливе. Данные о названии судна, экипаже и масштабах повреждений первоначально отсутствовали, а Fox News не смог подтвердить сообщение независимо.

Эта неопределенность сама по себе стала частью войны.

В заминированном проливе опасность сохраняется даже тогда, когда президенты решают не наносить удары. Мина не получает дипломатических телеграмм и не знает о временной паузе. Она продолжает ждать корабль, превращая вчерашнюю эскалацию в завтрашнюю катастрофу.

Поэтому даже успешные переговоры не смогут мгновенно восстановить нормальное движение судов. Потребуются разминирование, международные гарантии, возвращение страховых компаний и уверенность судовладельцев, что маршрут снова стал предсказуемым.

В мировой торговле доверие восстанавливается медленнее, чем разрушается.

Блокада остается, хотя самолеты не летят

Пауза в бомбардировках не означает прекращения американской военной операции.

Военно-морские силы США продолжают контролировать движение судов и заявляют о готовности останавливать корабли, нарушающие установленный режим. Американское командование ранее сообщало о перенаправлении, досмотре и принудительной остановке танкеров, пытавшихся пройти без разрешения.

Так возникает странное состояние между войной и миром.

Самолеты остаются на палубах, но авианосцы не уходят. Ракеты не запускают, но цели продолжают отслеживать. Дипломаты говорят о компромиссе, а моряки готовятся открыть огонь по следующему судну, которое не подчинится приказу.

Трамп демонстрирует Ирану две возможности одновременно. Первая – переговоры и постепенное восстановление судоходства. Вторая – возвращение к ударам, причем в более широком масштабе.

Подобная стратегия должна заставить Тегеран воспринимать дипломатическое окно как последнее. Но она же повышает риск случайной эскалации: одного неверно понятого маневра танкера, одного запуска беспилотника или ошибочного сигнала ПВО может оказаться достаточно, чтобы пауза закончилась.

Иран отвечает осторожным молчанием

Тегеран сообщил, что будет воздерживаться от новых атак, пока Соединенные Штаты также соблюдают паузу. Однако источник Reuters охарактеризовал атмосферу вокруг переговоров как преимущественно скептическую.

Иранскому руководству необходимо решить сразу несколько задач.

Оно должно добиться ослабления военного давления, не создавая впечатления капитуляции. Сохранить контроль над ситуацией в Ормузском проливе, не провоцируя уничтожение оставшейся инфраструктуры. Удержать союзников и вооруженные группировки от самостоятельных атак. Наконец, убедить внутреннюю аудиторию, что переговоры стали следствием иранской стойкости, а не американских бомбардировок.

Поэтому Тегеран не может позволить себе слишком оптимистичную риторику. Надежда в подобных обстоятельствах выглядит как слабость, а осторожность – как форма политической брони.

В Вашингтоне ждут Нетаньяху

Хрупкое затишье может столкнуться с новым испытанием уже в ближайшие дни: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовится посетить Вашингтон.

Израиль не участвовал в последней серии американских ударов по Ирану. Это можно интерпретировать как стремление США ограничить конфликт и сохранить возможность переговоров. Однако встреча Нетаньяху с Трампом способна изменить баланс между дипломатической и военной партиями в Белом доме.

Израиль заинтересован не только в восстановлении судоходства. Его главной целью остается долгосрочное ослабление иранской ядерной и ракетной инфраструктуры.

Если американская администрация удовлетворится договоренностью по Ормузскому проливу, в Иерусалиме это могут посчитать слишком узким компромиссом. Израильское руководство, вероятно, будет убеждать Трампа, что паузу следует использовать не для завершения операции, а для подготовки более сильного давления.

В таком случае переговоры с Ираном окажутся между двумя часами: оманские посредники будут отсчитывать время до соглашения, а израильские военные – до следующего удара.

Ядерный материал как новая красная линия

Американские СМИ также сообщили, что Вашингтон рассматривает варианты действий против запасов обогащенного урана, находящихся на укрепленных иранских объектах.

Один из обсуждаемых сценариев якобы предполагает сложную наземную операцию с участием специальных подразделений и большого количества военнослужащих. Им потребовалось бы обеспечить доступ к поврежденным объектам, обезвредить ловушки и вывезти ядерный материал. Однако подобная миссия была бы чрезвычайно опасной, а сообщения о ее подготовке пока не означают, что решение принято.

Уничтожить здание с воздуха проще, чем забрать содержимое его подземных помещений.

Иран мог заминировать подходы, рассредоточить центрифуги и подготовить ракетный ответ по американским базам. Наземная операция мгновенно изменила бы характер войны: вместо дистанционных ударов США получили бы риск потерь, пленных и долгого присутствия на территории противника.

Именно поэтому разговоры о вывозе урана могут быть не столько реальным планом, сколько инструментом давления. Тегерану дают понять, что отказ от переговоров способен поставить под угрозу не только объекты, но и накопленные ядерные материалы.

Война расползается по морям

Пока в Персидском заливе наступило относительное затишье, конфликт начал расширяться в других направлениях.

Связанные с Ираном хуситы атаковали саудовскую нефтяную инфраструктуру у Красного моря. Саудовские силы ответили ударами по целям в Йемене. Сообщения об инцидентах с торговыми судами поступают также из южной части Красного моря, а Иран обвиняет Украину в атаке на судно в Каспийском море.

Война словно ищет новые выходы, когда ей перекрывают прежний маршрут.

Это делает даже локальное соглашение между США и Ираном недостаточным. Вашингтон может прекратить бомбардировки, а Тегеран – прямые ответные удары, но региональные силы продолжат действовать по собственной логике.

Чтобы затишье превратилось в мир, необходимо остановить не только государства, но и созданную ими сеть союзников, прокси-группировок и параллельных фронтов.

Два дня, которые могут ничего не изменить

Пока дипломатии дали лишь немного времени.

Американский представитель при ООН Майк Уолтц заявил, что Трамп оставляет переговорам пространство. Но Белый дом одновременно напоминает: если Иран не продемонстрирует серьезной готовности к соглашению, удары могут возобновиться.

Эта пауза может стать началом выхода из войны. Стороны устали, нефтяной рынок нуждается в стабильности, а американские военные запасы – в передышке.

Но затишье может закончиться так же внезапно, как началось.

В Ормузском проливе по-прежнему стоят военные корабли. В воде могут оставаться мины. В штабах лежат планы новых ударов. А над всей дипломатической конструкцией нависает предстоящая встреча Трампа и Нетаньяху.

Мир пока существует только как отсутствие стрельбы.

И в этом его главная слабость: чтобы разрушить такую тишину, достаточно одного взрыва.