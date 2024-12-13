На Северном и Южном речных вокзалах организую бесплатные тренировки для москвичей

Мероприятия пройдут в рамках проекта "Спортивные выходные"

Прекрасный подарок для москвичей, предпочитающих вести активный образ жизни, подготовили организаторы проекта "Спортивные выходные" на ближайшие субботу и воскресенье. 14 и 15 декабря горожан приглашают на бесплатные тренировки по йоге, растяжке, танцам и фитроку. Главными площадками спортивных выходных станут Северный и Южный речные вокзалы столицы.

14 декабря с 14:00 до 15:00 на Северном речном вокзале пройдет занятие по растяжке. Опытные тренеры подскажут, как все делать правильно людям разного возраста и разной физической подготовки. Вечером в субботу, с 20:30 до 21:30, горожан приглашают на веселую танцевальную тренировку. Участники не только смогут активно подвигаться и выучить различные движения, но и получат заряд бодрости и хорошего настроения под заводные музыкальные композиции.

Утром в воскресенье, 15 декабря, на Северном речном вокзале проведут расслабляющую практику по йоге (время занятия с 11:00 до 12:00), а вечером, с 20:30 до 21:30 здесь состоится ритмичное танцевальное занятие.

На Южном речном вокзале в субботу, 14 декабря, с 11:00 до 12:00 можно посетить мастер-класс по йоге. В 12:15 здесь начнется энергичное занятие по фитроку – это оригинальная функционально-танцевальная тренировка с барабанными палочками под рок-хиты всех времен. Вечером с 19:00 до 20:00 тренеры покажут упражнения на растяжку и дадут рекомендации, как безопасно заниматься дома, а с 20:30 до 21:30 здесь состоится энергичная танцевальная тренировка.

Занятия по растяжке и фитроку запланированы на Южном речном вокзале и утром 15 декабря: в 11:00 – 12:00 и в 12:15 – 13:15 соответственно. Вечером с 19:00 до 20:00 желающие могут посетить занятия по йоге, а с 20:30 до 21:30 здесь намечается танцевальная тренировка.

Все занятия проводятся бесплатно под руководством профессиональных тренеров. Для посещения необходимо выбрать удобную дату, время, площадку и интересующую дисциплину и пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

"Спортивные выходные" – один из самых масштабных проектов столицы, в рамках которого горожане могут бесплатно посещать тренировки по разным видам спорта на различных московских площадках, а также в онлайн-формате.