На Северном и Южном речных вокзалах организую бесплатные тренировки для москвичей

На Северном и Южном речных вокзалах организую бесплатные тренировки для москвичей
Фото: mos.ru
Мероприятия пройдут в рамках проекта "Спортивные выходные"

Прекрасный подарок для москвичей, предпочитающих вести активный образ жизни, подготовили организаторы проекта "Спортивные выходные" на ближайшие субботу и воскресенье. 14 и 15 декабря горожан приглашают на бесплатные тренировки по йоге, растяжке, танцам и фитроку. Главными площадками спортивных выходных станут Северный и Южный речные вокзалы столицы.

14 декабря с 14:00 до 15:00 на Северном речном вокзале пройдет занятие по растяжке. Опытные тренеры подскажут, как все делать правильно людям разного возраста и разной физической подготовки. Вечером в субботу, с 20:30 до 21:30, горожан приглашают на веселую танцевальную тренировку. Участники не только смогут активно подвигаться и выучить различные движения, но и получат заряд бодрости и хорошего настроения под заводные музыкальные композиции.

Утром в воскресенье, 15 декабря, на Северном речном вокзале проведут расслабляющую практику по йоге (время занятия с 11:00 до 12:00), а вечером, с 20:30 до 21:30 здесь состоится ритмичное танцевальное занятие.

На Южном речном вокзале в субботу, 14 декабря, с 11:00 до 12:00 можно посетить мастер-класс по йоге. В 12:15 здесь начнется энергичное занятие по фитроку – это оригинальная функционально-танцевальная тренировка с барабанными палочками под рок-хиты всех времен. Вечером с 19:00 до 20:00 тренеры покажут упражнения на растяжку и дадут рекомендации, как безопасно заниматься дома, а с 20:30 до 21:30 здесь состоится энергичная танцевальная тренировка.

Занятия по растяжке и фитроку запланированы на Южном речном вокзале и утром 15 декабря: в 11:00 – 12:00 и в 12:15 – 13:15 соответственно. Вечером с 19:00 до 20:00 желающие могут посетить занятия по йоге, а с 20:30 до 21:30 здесь намечается танцевальная тренировка.

Все занятия проводятся бесплатно под руководством профессиональных тренеров. Для посещения необходимо выбрать удобную дату, время, площадку и интересующую дисциплину и пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. 

"Спортивные выходные" – один из самых масштабных проектов столицы, в рамках которого горожане могут бесплатно посещать тренировки по разным видам спорта на различных московских площадках, а также в онлайн-формате.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

В Раде пришли в бешенство из-за слов Госдепа об украинцах

Американцы четко идут к своей цели

Украина взмолилась о помощи после массированного удара России

Страна не может справиться с критической ситуацией своими силами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей