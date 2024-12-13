Архитектурно-художественную подсветку получили еще два дома в Пресненском районе

Исторические здания в сумерках будут выглядеть более загадочно и привлекательно

Подсветка зданий, памятников и различных сооружений делает город не только более освещенным, ярким и безопасным, но и более нарядным и праздничным. С каждым годом в Москве все больше объектов получают оформление с архитектурно-художественной подсветкой: за последние 12 лет их число увеличилось в четыре раза, тем самым украшая облик ночного города и привлекая на столичные улицы жителей и туристов.

В ближайшее время специалисты комплекса городского хозяйства смонтируют архитектурно-художественную подсветку еще на двух исторических домах в центре столицы. Разработаны проекты освещения исторических зданий на Краснопресненской набережной (дом 2/1) и в Глубоком переулке (дом 1/2).

Оба здания были построены в середине прошлого века. Светильники будут располагаться в центральной и верхней частях фасадов зданий, что позволит выделить их архитектурные особенности – лепнину на колоннах и выступающие части. В соответствии с принятой концепцией новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета и будет умеренной яркости. Это даст возможность грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство, и при этом не помешает отдыху жителей домов в ночное время.

Энергетики АО "ОЭК" предстоит смонтировать на двух зданиях в Пресненском районе в общей сложности 300 современных осветительных приборов. Работы уже ведутся и будут завершены до конца этого года.

В целом уровень освещенности Москвы за последние 13 лет вырос в два раза. Сейчас столица РФ входит в топ-3 самых освещенных мегаполисов мира. В общей сложности в столице каждый вечер включают более одного миллиона светильников, в том числе на оживленных магистралях, в парках, дворах, у пешеходных переходов, а также в качестве художественной подсветки. При этом потребление городом электроэнергии снижается благодаря использованию экономичных светодиодов. Сегодня более половины действующих светильников в столице – энергоэффективные.