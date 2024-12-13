В Троицке приступили к строительству поликлиники

Четырехэтажное здание под соцобъект возводят на Октябрьском проспекте

ТиНАО сегодня является явным лидером среди московских административных округов по строительству жилья и развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. При создании крупных жилых комплексов город придерживается строгого принципа: жители новых многоэтажек должны быть обеспечены полным набором необходимой инфраструктуры, то есть иметь поблизости школу, детский сад. Учитывается право граждан на получение медицинских услуг, соответственно, в округе возводятся поликлиники.

Важный момент: больницы, поликлиники, а также школы и детсады строят как за счет города, так и на средства инвесторов.

Так, сейчас в Троицке приступили к строительству взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену. Объект возводят за счет средств Адресной инвестиционной программы. Под медицинский объект выделен земельный участок № 5а на Октябрьском проспекте.

Строители уже начали обустройство котлована под фундаментную плиту, на которой появится медицинское учреждение. По плану площадь четырехэтажного здания с подвалом составит около 13 тысяч квадратных метров. Все работы будут идти под контролем столичного Комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзора). График выездных проверок, во время которых инспекторы будут оценивать ход строительства, а также качество применяемых материалов на их соответствие требованиям проектной документации, уже составлен.

После окончания основных работ специалисты благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Готовую поликлинику оснастят современным оборудованием и укомплектуют высококвалифицированными специалистами. Планируется, что здесь будут работать врачи по всем основным медицинским специальностям. В здании оборудуют лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические кабинеты. Жители смогут вблизи от дома получать консультации терапевта и узкопрофильных специалистов, а также проходить диагностику и контролировать ход назначенного лечения.

В медучреждении организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан.