По Замоскворецкой линии метро начал курсировать новогодний поезд

Праздничное оформление выдержано в фиолетовых оттенках

Москва преобразилась к Новому году. Улицы получили яркое убранство в виде световых инсталляций и украшенных шарами и гирляндами елей. Витрины магазинов и ресторанов вечерами сверкают разноцветными огнями. По городу курсируют наряженные трамваи. Праздничная атмосфера создана и в столичной подземке. Так, на Кольцевую линию уже вышел традиционный "зимний" состав, украшенный символикой приближающегося праздника. Новогодний поезд "Номерной" запустили и на Замоскворецкой линии метрополитена.

Состав, курсирующий на зеленой ветке метро, оформили в фиолетово-синих тонах и украсили праздничными изображениями большой нарядной елки и Деда Мороза с подарками. Отличное настроение пассажирам создают также хвойные украшения в вагонах поезда, елочные игрушки и большое количество светящихся гирлянд.

В целом к Новому году и Рождеству столицу в этом сезоне украсили более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами. Большинство заняли свои традиционные, уже привычные и полюбившиеся горожанам и туристам, места. Для создания новогоднего настроения на улицах и площадях оформлены фотозоны. Во всех столичных округах проходят мероприятия проекта "Зима в Москве", объединившего все главные события сезона в городе.

Так, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичей и гостей столицы приглашают принять участие в новогоднем квесте. На разных площадках проекта участники будут получать задания, об успешном выполнении которых им станут делать отметки в специальном "паспорте путешественника". Когда штампиков наберется достаточное количество, их можно будет обменять на сувениры и сладкие подарки.

Кроме того, в городе пройдут тысячи бесплатных мастер-классов для детей и взрослых, на которых можно своими руками сделать оригинальную поздравительную открытку, смастерить кормушку для птиц, узнать, как образуется снег, и самим создать сугроб. И конечно, этой зимой в Москве пройдет множество спортивных мероприятий, участники и победители которых получат призы и памятные подарки.