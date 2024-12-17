По Замоскворецкой линии метро начал курсировать новогодний поезд

По Замоскворецкой линии метро начал курсировать новогодний поезд
Фото: mos.ru
Праздничное оформление выдержано в фиолетовых оттенках

Москва преобразилась к Новому году. Улицы получили яркое убранство в виде световых инсталляций и украшенных шарами и гирляндами елей. Витрины магазинов и ресторанов вечерами сверкают разноцветными огнями. По городу курсируют наряженные трамваи. Праздничная атмосфера создана и в столичной подземке. Так, на Кольцевую линию уже вышел традиционный "зимний" состав, украшенный символикой приближающегося праздника. Новогодний поезд "Номерной" запустили и на Замоскворецкой линии метрополитена.

Состав, курсирующий на зеленой ветке метро, оформили в фиолетово-синих тонах и украсили праздничными изображениями большой нарядной елки и Деда Мороза с подарками. Отличное настроение пассажирам создают также хвойные украшения в вагонах поезда, елочные игрушки и большое количество светящихся гирлянд.

В целом к Новому году и Рождеству столицу в этом сезоне украсили более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами. Большинство заняли свои традиционные, уже привычные и полюбившиеся горожанам и туристам, места. Для создания новогоднего настроения на улицах и площадях оформлены фотозоны. Во всех столичных округах проходят мероприятия проекта "Зима в Москве", объединившего все главные события сезона в городе.

Так, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичей и гостей столицы приглашают принять участие в новогоднем квесте. На разных площадках проекта участники будут получать задания, об успешном выполнении которых им станут делать отметки в специальном "паспорте путешественника". Когда штампиков наберется достаточное количество, их можно будет обменять на сувениры и сладкие подарки.

Кроме того, в городе пройдут тысячи бесплатных мастер-классов для детей и взрослых, на которых можно своими руками сделать оригинальную поздравительную открытку, смастерить кормушку для птиц, узнать, как образуется снег, и самим создать сугроб. И конечно, этой зимой в Москве пройдет множество спортивных мероприятий, участники и победители которых получат призы и памятные подарки. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Россия послала Западу и Украине "страшное послание"

В последний раз подобное происходило перед началом СВО

Россия выставила жесткое требование к НАТО по Украине

Российская сторона указала, что Западу верить нельзя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей