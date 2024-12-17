Культурный центр Солнцева переедет в обновленное здание

Помещение, где ранее размещалось учреждение, пойдет под снос

В Москве внимательно относятся к вопросу организации досуга населения. Культурным центрам и досуговым учреждениям в каждом районе предоставляются помещения. Своевременный ремонт и оснащение таких центров также на контроле города.

Недавно завершился капитальный ремонт помещения для культурного центра в районе Солнцево. Ранее это учреждение размещалось в доме №6 в Боровском проезде, но то здание должно пойти под снос в рамках программы реновации. Поэтому теперь культурный центр откроется в обновленном помещении на улице Богданова (дом 42).

Основной задачей было сохранить для местных жителей доступное месторасположение учреждения культуры после переезда в другое здание, чтобы сохранить и даже улучшить условия для художественного воспитания, развития творчества, образования жителей, а также организации разнообразных форм досуга людей всех поколений.

Новое помещение КЦ площадью 270 квадратных метров расположено на первом этаже 22-этажного жилого дома. Прежде здесь находились инженерные службы района. Для смены "профиля" помещению потребовалась не только перепланировка, но и капитальный ремонт.

Системы электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения полностью заменили, установили системы вентиляции и кондиционирования. В подвале провели работы по замене труб. Специалисты смонтировали системы дымоудаления и пожарной безопасности, а также выходы для экстренной эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Все работы провели в соответствии с требованиями, предъявляемыми при строительстве общественных зданий.

Во время капитального ремонта заменили оконные и дверные блоки. Чтобы звук не проникал в квартиры жителей дома, использовали конструкции с дополнительной шумоизоляцией. Дверные проемы расширили до 90 сантиметров. Покрытия полов в студиях и кабинетах сделали из ламината, а в коридорах и санитарных зонах выложили плиткой. На потолках разместили подвесные конструкции с вмонтированными светильниками.

В помещении культурного центра предусмотрено два входа, они оборудованы козырьками и пандусами для маломобильных посетителей. Ступеньки сделали из специально обработанной нескользящей керамогранитной плитки.

В обновленном культурном центре смогут найти занятие по душе как дошкольники, так и люди старшего поколения. Там разместится арт-студия, кабинеты активных занятий, студии раннего развития детей, технического творчества и компьютерной грамотности. Для тех, кто интересуется старинными ремеслами, будет работать гончарная мастерская.