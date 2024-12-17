В Северном Медведкове откроется новый детский сад

Образовательное учреждение смогут посещать 150 дошкольников

Благодаря действующему в столице с февраля 2021 года механизму, новые жилые комплексы и микрорайоны Москвы обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой. Помещения под школы, детские сады, магазины, социальные объекты предусматриваются еще на этапе планирования застройки. Девелоперы заключают с Москвой договоры участия в развитии и благоустройстве территории столицы, возводят необходимые объекты, а затем могут передавать их на баланс города.

Так, в районе Северное Медведково ведется строительство детского сада на 150 мест. Инвестор возводит его в составе нового жилого квартала по договору участия, и после ввода в эксплуатацию планирует передать городу.

Дошкольное учреждение появится на Полярной улице. Ожидается, что детский сад площадью более 3,8 тысячи квадратных метров будет готов принять воспитанников в 2027 году.

Пространство детсада организуют по принципу безбарьерной среды. Вход в здание спроектирован без лестниц и порогов, а между этажами перемещаться можно будет не только по лестнице, но и на лифте максимальной грузоподъемностью до тысячи килограммов.

В здании предусмотрены пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, шесть групповых ячеек, а также кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальные залы. На территории вокруг объекта оборудуют детские прогулочные зоны с теневыми навесами, малыми архитектурными формами и безопасным резиновым покрытием. Поблизости обустроят спортплощадку, общественный огород и площадку с елью, которую будут украшать к новогодним праздникам. Для удобства родителей на территории детсада установят навес для колясок, санок и детских велосипедов.

Подготовительные, строительные и отделочные работы на всех этапах возведения детского сада находятся под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор). Специалисты оценивают не только качество работ, но и следят за соответствием материалов заявленным в утвержденном плане.