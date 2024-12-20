Для москвичей подготовили новый выпуск "Большой викторины" в рамках проекта "Зима в Москве"

Жители столицы смогут лучше познакомиться с программой праздничных мероприятий и выбрать самые интересные для себя события

Узнать, какая городская площадка впервые стала частью фестиваля "Путешествие в Рождество", сколько печатей нужно собрать в паспорте путешественника, чтобы получить подарок, какое лакомство можно попробовать на гастрофестивале "Вкусные морозы", и многое другое про мероприятия проекта "Зима в Москве" поможет новый выпуск "Большой викторины", которая проходит на платформе "Активный гражданин".

По традиции викторина состоит из восьми вопросов, на каждый дано пять вариантов ответа, один из которых верный. Москвичам предлагается угадать, какая площадка впервые этой зимой стала частью фестиваля "Путешествие в Рождество", световые проекции каких сказочных персонажей украсят столичные улицы на фестивале "Город света", сколько скульптур музыкальных инструментов соберутся для исполнения "Ледяной симфонии" на фестивале "Снег и лед в Москве". Внимательные пользователи также смогут узнать, какое минимальное количество печатей надо собрать в паспорте путешественника, чтобы получить подарок, и какое праздничное угощение приготовили повара для посетителей гастрофестиваля "Вкусные морозы".

За правильные ответы начисляются баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги партнеров, а также направить на благотворительность. Сейчас участникам доступны также сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции, получить которые можно на площадках проекта "Зима в Москве".

"Большая викторина" выходит в проекте "Активный гражданин" каждые две недели. Ее выпуски знакомят москвичей с историческими фактами, интересными событиями и достижениями города.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединило все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу – будет открыто более 1,9 тысячи площадок, где пройдут разнообразные развлекательные, культурные, познавательные, спортивные мероприятия.