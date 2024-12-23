В "Лужниках" откроют лыжно-биатлонную трассу после Нового года

Покататься и принять участие в соревнованиях можно будет со 2 января по 2 марта

Департамент спорта города Москвы в рамках проекта "Зима в Москве" организует на территории олимпийского комплекса "Лужники" лыжно-биатлонную трассу. Ее открытие запланировано на 2 января 2025 года. Кататься там смогут бесплатно все любители активного зимнего отдыха. Кроме того, для спортсменов-любителей будут организованы соревнования и мастер-классы призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону.

Московские любители зимнего спорта уже успели оценить лыжную трассу в Лужниках. За три предыдущих сезона более 30 тысяч человек приняли участие в проекте, и многие выразили желание продолжать такие занятия каждую зиму.

Трасса протяженностью 2,5 километра будет расположена на парковке стадиона Южного спортивного ядра олимпийского комплекса "Лужники". Для удобства зрителей предусмотрена трибуна на 1,5 тысячи мест. Трасса предполагает два формата работы: свободное катание и тренировки по биатлону и лыжам.

Лыжное снаряжение можно приносить свое или взять инвентарь в пункте проката. Там же предложат и спортивное оружие для тренировок по биатлону. Занятия проводят профессиональные инструкторы. Проносить на территорию трассы собственное спортивное оружие запрещено.

Любители зимнего спорта смогут поучаствовать в мастер-классах призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону. На специально сконструированной лыжне и оборудованном стрельбище пройдут соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами.

Кроме того, 2 февраля состоятся звездные состязания по биатлону. Зрители увидят своих спортивных кумиров в команде с известными ведущими и представителями российского шоу-бизнеса.

На 6 февраля запланирована лыжная ретрогонка. Пройдут семейные эстафеты, детские гонки и одиночные заезды. Особенностью станут декорации и дресс-код участников в ретростиле. Помимо спортивной программы, участников ждет выставка лыж.

Трасса будет работать с 07:30 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни. Для посещения необходима предварительная регистрация.