В московском метро открылся филиал "Зимней почты" Деда Мороза

Отправить письмо новогоднему волшебнику или открытку родным можно на стойках "Живое общение"

Московский метрополитен проводит совместную акцию с "Почтой России" для пассажиров столичной подземки. Жители и туристы могут бесплатно отправить новогоднее поздравление родственникам и друзьям с помощью специальных почтовых ящиков, установленных на стойках "Живое общение". Акция продлится до 8 января включительно.

Филиалы "Зимней почты" открыты на 28 станциях метро. Отправить новогоднее послание через стойки "Живое общение" можно на станциях: "Черкизовская" Сокольнической линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Славянский бульвар" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" и "Деловой центр" Филевской линии, "Киевская", "Курская", "Октябрьская" и "Парк культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская", "Баррикадная" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии, "Менделеевская", "Савеловская", "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии, "ЦСКА", "Хорошевская", "Электрозаводская" и "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ), московском городском вокзале Нижегородская, а также на эскалаторной галерее на Воробьевых горах.

В этом году для поздравлений бесплатно предлагается более 10 видов новогодних открыток. Их можно заполнить тут же на месте.

Кроме того, второй год подряд Московский метрополитен устанавливает почтовые ящики совместно с Московской усадьбой Деда Мороза. Сегодня отправить письмо новогоднему волшебнику можно на девяти стойках "Живое общение" на станциях "Комсомольская" Сокольнической линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Белорусская", "Павелецкая" и "Курская" Кольцевой линии, "Тургеневская" Калужско-Рижской линии, "Китай-город" и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, а также на "Чкаловской" Люблинско-Дмитровской линии.

Ящики установлены в рамках проекта "Зима в Москве".

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединяет различные культурные, спортивные, музыкальные, развлекательные, познавательные мероприятия столицы до 28 февраля.