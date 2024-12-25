Интересные каникулы: для юных москвичей подготовили веселую и познавательную программу в праздничные дни

Ребята могут посмотреть спектакли, научиться делать кормушки для птиц, записать собственный трек и взять уроки у мастеров спорта

Зимние каникулы – прекрасное время для отдыха, общения с семьей и прогулок на свежем воздухе. Провести время весело и с пользой помогут столичные дворцы и центры творчества, которые подготовили на новогодние праздники интересную и разнообразную программу мероприятий для детей и их родителей.

Так, на территории Московского дворца пионеров в рамках проекта "Зима в Москве" организовано семейное фестивальное пространство. Там работает ярмарка с подарками благотворительных фондов, установлен дом Деда Мороза, сделаны фотозоны для памятных снимков. Посетители могут прокатиться на катке и трассе для тюбинга, проехать на упряжке с хаски и попробовать блюда русской кухни.

С 3 по 7 января в Московском дворце пионеров проведут городскую смену "В гостях у праздника". В течение нескольких дней участники будут знакомиться с особенностями организации праздников, правилами этикета и сервировки стола, а также с традициями Нового года в разных странах.

В центре детского и юношеского творчества "Бибирево" с 4 по 8 января можно будет посмотреть спектакль "Сказка елочных игрушек". Центр детского творчества "Строгино" приглашает на мастер-класс по рисованию светом в темноте. В центре внешкольной работы "Синегория" пройдут занятия по изготовлению снежинок в технике объемной аппликации.

Кроме того, в эти дни в Москве будет работать более 350 зимних спортивных объектов: лыжных трасс, катков и горок. На время новогодних праздников все площадки открыты для свободного посещения: там можно сыграть в хоккей, покататься на коньках и лыжах, поучаствовать в различных соревнованиях.

Самые длинные лыжные трассы проложены на территории Московского дворца пионеров, школы № 1353 имени генерала Д.Ф. Алексеева и школы № 1747 имени Героя Советского Союза Д.М. Румянцева – их протяженность составляет один километр. А самые большие катки расположены рядом со школами № 1158, 1413, 1420, 1981, 2121 и с Московским дворцом пионеров.