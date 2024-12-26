Москвичей и гостей столицы пригласили в путешествие на поезде красоты на Тверском бульваре

Москвичей и гостей столицы пригласили в путешествие на поезде красоты на Тверском бульваре
Фото: mos.ru
Рядом расположилась выставка новогодних елок в рамках проекта "Зима в Москве"

Окружить себя красотой предлагают москвичам и туристам организаторы фестиваля "Путешествие в Рождество" совместно с проектом "Сделано в Москве", "Московскими сезонами", фестивалем "Московское чаепитие" и другими мероприятиями, объединенными этой зимой в грандиозный проект "Зима в Москве".

В эти предновогодние дни на Тверском бульваре выстроились елочки-красавицы. В начале декабря отечественные косметические компании представили организаторам ставшего уже традиционным фестиваля "Путешествие в Рождество" авторские эскизы праздничного декора елей. Среди них выбрали 53 лучших образа. Они и стали экспонатами выставки "Когда зажигаются елки". Выстроившиеся на Тверском бульваре бьюти-ели украшены шарами, в том числе с логотипами брендов, а также символами фестиваля "Путешествие в Рождество" и проекта "Зима в Москве". Полюбоваться на эту красоту и сделать на фоне атмосферные снимки можно до 12 января.

Тут же ожидает "пассажиров" поезд красоты. В локомотиве организована бьюти-зона, где желающим делают праздничный макияж. В первом вагоне оборудована фотозона в новогодней тематике. Во втором вагоне представлена зимняя коллекция товаров для дома. Гости могут посетить мастер-классы по созданию елочной композиции – праздничного букета с украшениями в виде эвкалипта, хлопка и сушеных фруктов.

В третьем вагоне расположился ретро-ресторан. Попробовать сытные блюда или чай с десертами можно под новогодние песни и джазовые композиции в исполнении пианиста. Четвертый вагон выполнен совместно с проектом "Московское чаепитие". На протяжении всего периода работы поезда здесь будут подавать согревающие и прохладительные напитки, а также калачи "Москвичи" с разными наполнителями, например тамбовским окороком, мурманской треской и др. В пятом вагоне проходят мастер-классы для детей и взрослых. В частности, гостей научат создавать композиции в стеклянной елочной игрушке.

Помимо этого, в рамках проекта "Зима в Москве" с 26 по 29 декабря в Манеже проходит II Московская неделя красоты. Там представлено еще больше товаров для декора и красоты.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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