Мгновенная смерть: сделано важное заявление о Дроздове

Мгновенная смерть: сделано важное заявление о Дроздове
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Болезнь привела к тяжелым последствиям

Перелом ребер, из-за которого Николай Дроздов оказался в больнице, является очень опасной травмой – в особенности для пожилого человека. В некоторых случаях она может приводить к летальному исходу, рассказал врач Филипп Глубоков. 

Специалист отметил, что ребра не только защищают грудную клетку, но и активно способствуют дыхательному процессу. Поэтому первое, что нарушеается в случае перелома – снабжение кислородом органов. 

Травма может навредить мышцам, легким и даже сердцу, рассказал медик в беседе с "Пятым каналом"

"Иногда, такие переломы настолько тяжелые, что приводят к смерти сразу", – заявил он. 

В других случаях, по его словам, врачи принимают решение о необходимой операции, но в случае с Дроздовым, к счастью, все обошлось. Тем не менее, Глубоков заявил, что чем человек старше, тем тяжелее он переносит травму и справляется с ее последствиями. 

Как сообщает МИР 24, несколько дней после падения ведущий был дома и отказывался вызывать медиков. Прибегнуть к помощи он согласился только после того, как стало больно кашлять. Из-за трудностей с дыханием его даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас ученый идет на поправку. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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