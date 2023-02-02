Мгновенная смерть: сделано важное заявление о Дроздове

Болезнь привела к тяжелым последствиям

Перелом ребер, из-за которого Николай Дроздов оказался в больнице, является очень опасной травмой – в особенности для пожилого человека. В некоторых случаях она может приводить к летальному исходу, рассказал врач Филипп Глубоков.

Специалист отметил, что ребра не только защищают грудную клетку, но и активно способствуют дыхательному процессу. Поэтому первое, что нарушеается в случае перелома – снабжение кислородом органов.

Травма может навредить мышцам, легким и даже сердцу, рассказал медик в беседе с "Пятым каналом".

"Иногда, такие переломы настолько тяжелые, что приводят к смерти сразу", – заявил он.

В других случаях, по его словам, врачи принимают решение о необходимой операции, но в случае с Дроздовым, к счастью, все обошлось. Тем не менее, Глубоков заявил, что чем человек старше, тем тяжелее он переносит травму и справляется с ее последствиями.

Как сообщает МИР 24, несколько дней после падения ведущий был дома и отказывался вызывать медиков. Прибегнуть к помощи он согласился только после того, как стало больно кашлять. Из-за трудностей с дыханием его даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас ученый идет на поправку.