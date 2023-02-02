"Уроды человеческие": Екатерина Андреева взорвалась на публике

"Уроды человеческие": Екатерина Андреева взорвалась на публике
Екатерина Варнава. Фото: PJSC Lukoil/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Звезда "Первого канала" не смогла сдержать эмоции

Знаменитая российская телеведущая Екатерина Андреева уже при жизни успела стать настоящей легендой телевидения. Диктор долгие годы знакомит граждан с главными новостями России и мира. Казалось бы, Андреева – эталон сдержанности и никогда не позволяет себе лишнего. Однако и Екатерине не чужда вспыльчивость.

Стоит отметить, что 57-летняя теледива очень любит путешествовать и много времени проводит за границей. Недавно любимица публики отправилась на Охотское море. Своими впечатлениями звезда активно делится в социальных сетях. Андреева призналась, что в восторге от своего путешествия, а в особенности от встречи с морскими обитателями – исполинами всех океанов – китами.

Однако одно обстоятельство вывело звезду из себя. Телеведущая резко высказалась о людях, которые зарабатывают себе на хлеб, убивая прекрасных обитателей океана. Задетая до глубины души Андреева не стала стесняться в выражениях.

"Китобои – это уроды человеческие. Ходячая кунсткамера с гарпунами", – в сердцах объявила телеведущая.

Андреева подчеркнула, что человечеству необходимо бросить все силы на то, чтобы защитить несчастных китов, страдающих от рук мерзавцев.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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