В Турции отругали россиян и немцев за пассивный отдых. А что не так?

Местные турфирмы пожаловались на европейцев, которые приехали отдыхать

Иностранный туристический поток в провинцию Анталия достигает отметки в 11 миллионов человек. Однако местные бизнесмены терпят убытки. А все из-за российских, немецких, британский и скандинавских туристов, которые предпочитают пассивный отдых. Они хотят лежать на пляже и отказываются от сафари на джипах, езды на лошадях, квадроциклах и прочих активностей.

Зачастую туристы, включая россиян, не выходят из отелей, а если и покидают номера, то только ради солнечных ванн и купания в бассейне, рассказывают представители местных турфирм. Такое поведение приезжих объясняют отсутствием желания тратить время на организацию экскурсионных туров. Кроме того, некоторые из них не понимают, насколько богата местность достопримечательностями.

Местные приглашают туристов посетить древние города, увидеть красивейшие пейзажи, позаниматься водными видами спорта, изучить местную культуру во время занимательных экскурсий.

Ранее стало известно, какие российские города пользуются популярностью у туристов в сентябре 2023 года. Лидерство сохраняют курорты Краснодарского края. Подробнее об этом писало "Утро.ру".

