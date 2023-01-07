Кремль ответил Зеленскому на отказ от перемирия

Киев лишил себя последнего шанса

Киев отказал Москве в предложении о введении режима прекращения огня до полуночи 7 января. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что перемирие возможно лишь тогда, когда РФ откажется от проведения специальной военной операции.

Румынский военный эксперт Валентин Василеску указал, что речь идет не только о гуманных соображениях – Кремль в качестве хорошей пиар-акции показал, кто желает открытого военного конфликта. После предложения о рождественском перемирии Запад, напротив, сообщил о расширении военной помощи для ВСУ.

Кстати говоря, единственный из лидеров западного мира, попросившего РФ о прекращении огня – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вероятно, он и станет главным посредником между Западом и Россией в украинском конфликте, хотя и сам усердно метит на эту роль.

Зеленский же показал, что главным козырем Киева остается поддержка Запада. Однако речь шла о последнем предложении Владимира Путина о перемирии. После него последует лишь буря, которая всегда начинается внезапно после затишья.

Непонятно, учитывает ли Киев, что с 7 января Украину ждут морозы. А потому на фронте ожидается наступление бронетехники.

Ранее Василеску рассказал, как Генштаб РФ сорвал планы ВСУ по атакам на приграничные российские регионы с применением дронов.