Кремль ответил Зеленскому на отказ от перемирия

Кремль ответил Зеленскому на отказ от перемирия
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Киев лишил себя последнего шанса

Киев отказал Москве в предложении о введении режима прекращения огня до полуночи 7 января. Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что перемирие возможно лишь тогда, когда РФ откажется от проведения специальной военной операции. 

Румынский военный эксперт Валентин Василеску указал, что речь идет не только о гуманных соображениях – Кремль в качестве хорошей пиар-акции показал, кто желает открытого военного конфликта. После предложения о рождественском перемирии Запад, напротив, сообщил о расширении военной помощи для ВСУ.

Кстати говоря, единственный из лидеров западного мира, попросившего РФ о прекращении огня – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вероятно, он и станет главным посредником между Западом и Россией в украинском конфликте, хотя и сам усердно метит на эту роль.

Зеленский же показал, что главным козырем Киева остается поддержка Запада. Однако речь шла о последнем предложении Владимира Путина о перемирии. После него последует лишь буря, которая всегда начинается внезапно после затишья.

Непонятно, учитывает ли Киев, что с 7 января Украину ждут морозы. А потому на фронте ожидается наступление бронетехники.

Ранее Василеску рассказал, как Генштаб РФ сорвал планы ВСУ по атакам на приграничные российские регионы с применением дронов.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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