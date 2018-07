Лицом к лицу: Лавров и Помпео общаются в Хельсинки

Пока Владимир Путин и Дональд Трамп совещаются за закрытыми дверями в президентском дворце, параллельно проходят еще одни переговоры. Впервые с момента вступления Майкла Помпео в должность госсекретаря глава МИД России Сергей Лавров встретился с ним лично.

С утра Помпео пребывал в благодушном настроении и был полон надежд. Встречи с коллегами "ястреб из ЦРУ" ждал с нетерпением. Об этом он написал в своем Twitter.

Сегодня в столице Финляндии проходит саммит Россия – США, напоминает ТАСС. Лидеры двух стран обсуждают отношения Москвы и Вашингтона, ситуацию в Сирии и на Украине и другие вопросы. По итогам переговоров запланирована совместная конференция Путина и Трампа.

Good morning from #Helsinki Ready to meet w Russian counterparts & Finnish FM. Thanks to the people of #Finland for your hospitality & hard work, which helped make this meeting possible. @StateDept @POTUS @usembfinland pic.twitter.com/SGTlNLb2To