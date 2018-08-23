Трамп назвал свое президентство ошибкой

Лидер Белого дома признал, что победить должна была Клинтон

Президент США Дональд Трамп считает, что его победа на выборах в 2016 г. была ошибкой. Об этом он написал в своем Twitter.

На фоне разбирательства, связанного с правонарушениями, якобы совершенными им во время избирательной кампании, он сообщил, что во множестве штатов демократы попросту "забыли" о борьбе за президентское кресло.

По теме Политик, бизнесмен Дональд Джон Трамп

"Единственное, в чем я ошибся, это то, что я победил на выборах, на которых ожидали победу жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов", – заметил американский лидер.

По его мнению, "проблема заключается в том, что они забыли провести кампанию в ряде штатов!"

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2018 г.

Обсуждение победы Трампа на выборах вновь вспыхнуло в США после того, как бывший адвокат президента Майкл Коэн пошел на сделку со следствием и заявил, что по указанию Трампа заплатил двум его подругам за молчание, пишет РИА "Новости".

Правозащитник не уточнил, о ком идет речь, но ранее в СМИ обсуждались отношения политика со звездой "фильмов для взрослых" Сторми Дэниелс и бывшей моделью Playboy Карен Макдугал, обвинивших Трампа в супружеской неверности.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев пояснил, что заявление Трампа об "ошибке" спровоцировано его желанием смягчить последствия помилования Пола Манафорта.

Он считает, что решение помиловать адвоката "может иметь далеко идущие политические последствия".

"Поэтому на сегодняшний день запущена такая ситуация, смысл которой "Я не хотел быть президентом, но народ меня избрал", – отметил ученый, передает "Национальная служба новостей".