Трамп назвал свое президентство ошибкой

Президент США Дональд Трамп считает, что его победа на выборах в 2016 г. была ошибкой. Об этом он написал в своем Twitter.

На фоне разбирательства, связанного с правонарушениями, якобы совершенными им во время избирательной кампании, он сообщил, что во множестве штатов демократы попросту "забыли" о борьбе за президентское кресло.

"Единственное, в чем я ошибся, это то, что я победил на выборах, на которых ожидали победу жуликоватой Хиллари Клинтон и демократов", – заметил американский лидер.

По его мнению, "проблема заключается в том, что они забыли провести кампанию в ряде штатов!"

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states!