Президент США Дональд Трамп должен заставить российского лидера Владимира Путина "держаться подальше от Белоруссии". Об этом заявил бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон



По его словам, на Западе растут опасения, что Москва может вмешаться, чтобы помочь находящемуся под огнем белорусскому президенту Александру Лукашенко, сообщает Business Insider.

Как отмечает издание, бацька за прошлые выходные дважды звонил в Москву. Кремль заявил, что лидеры обсуждали "ситуацию в Белоруссии, принимая во внимание давление, которому Республика подвергается извне". Путин подчеркнул, что готов помочь Александру Григорьевичу в случае необходимости в соответствии с коллективным военным договором.

"Перспектива российской интервенции в Белоруссию растет, поскольку советский лидер Лукашенко пытается удержать власть. Президент Трамп должен дать понять, что Владимир Путин должен держаться подальше от Белоруссии – и от участия в наших выборах!" – написал Болтон в своем "Твиттер".

Накануне сам Трамп впервые после президентских выборов 9 августа охарактеризовал события в Белоруссии как "ужасную ситуацию".

The prospect of Russian intervention in Belarus is growing as Soviet holdover Lukashenko struggles to hold power. President Trump should make it clear that Vladimir Putin must stay out of Belarus - and out of our elections as well! pic.twitter.com/EsdMYgYkct