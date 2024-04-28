Кредиты под залог: базовые преимущества, риски, меры предосторожности

Кредиты под залог: базовые преимущества, риски, меры предосторожности
Фото: Freepik

Кредиты под залог недвижимости – один из древнейших способов получения денег в долг у банковских организаций, при котором заемщик предоставляет свою собственность в качестве согласованного залога для получения денежных средств. Данные кредитные программы имеют, как свои потенциальные преимущества, так и очевидные недостатки, и рекомендовать их для всех заемщиков и в любой жизненной ситуации было бы опрометчиво.

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы кредитов под залог недвижимости, особенности и подводные камни, а также дадим рекомендации по тому, когда и кому стоит рассмотреть этот вид кредитования.

Потенциальные преимущества для заемщиков

Условно-низкие процентные ставки по сравнению с другими программами. Кредит под залог квартиры с большой долей вероятности будет иметь относительно небольшую процентную ставку, которая объясняется наличием обеспечения и отсутствием рисков для кредитора.

Внушительные суммы кредитования. Заемщики могут получить значительные суммы кредитования, особенно если их недвижимость имеет высокую рыночную стоимость.

Гибкие условия погашения. Многие кредиты под залог квартир и прочей недвижимости предлагают гибкие условия погашения, включая длительный срок кредита (в том числе на несколько лет) и возможность выбора типа выплаты (фиксированные или плавающие ставки).

Есть компании, которые помогают оформить кредит под залог юридическим и физическим лицам. Например, компания Кредиты.ру, которая сотрудничает более чем со 100 банками страны и обеспечивает одобрение кредитов на более выгодных условиях для своих клиентов.

Подводные камни кредитов под залог недвижимости

Риск потери залога. Если вы по какой-то причине не сможете вернуть кредит, то кредитор, в нашем случае это банк, заберет залоговую недвижимость. Именно поэтому перед оформлением кредита стоит трезво и неспешно обдумать решение, имея подстраховку в случае потери работы или прекращения имеющихся в данный момент финансовых потоков.

Дополнительные расходы. Заемщик может столкнуться с обязательными дополнительными расходами при получении кредита под залог жилой или нежилой недвижимости, такими как комиссии экспертам за оценку залога, утвержденное кредитором страхование и другие сопутствующие расходы.

Данный кредит накладывает очевидные ограничения на использование недвижимости. Заемщик не будет в полной мере владеть своим имуществом и не сможет проводить с ним ряд операций, пока она находится в качестве залога у банка.

Когда и кому стоит рассмотреть кредиты под залог недвижимости

1. Заемщикам, у которых есть недвижимость с высокой рыночной стоимостью и которые ищут крупный кредит на длительный срок.

2. Тем, кто точно может позволить себе выплачивать кредитные обязательства в течение всего срока кредита, кто готов рисковать потерей недвижимости в случае невыплаты и у кого есть "план Б" на случай перебоев с денежными поступлениями.

Что стоит помнить, чтобы обезопасить себя и свое имущество

Тщательно изучите условия кредитного договора и убедитесь, что вы полностью понимаете свои обязательства и права.

Будьте внимательны при выборе кредитора и проверьте его репутацию и надежность.

Сделайте реалистичную оценку своих финансов и убедитесь, что вы можете себе позволить выплачивать кредитные обязательства в течение всего срока кредита.

В заключение, кредиты под залог имущества представляют собой особый финансовый инструмент, который может быть полезным в некоторых жизненных ситуациях и для некоторых групп заемщиков. Однако они также имеют свои риски и потенциальные негативные последствия. Перед тем как рассматривать этот и любой другой вид кредитования, важно тщательно изучить все условия и принять информированное решение, чтобы обезопасить себя и свое имущество. Ведь кредиты – это не панацея, и за пользование деньгами, взятыми в долг, в любом случае придется платить. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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