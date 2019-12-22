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Каменских натянула на тело просвечивающийся костюм

Каменских натянула на тело просвечивающийся костюм
Анастасия Каменских. Фото: www.instagram.com/kamenskux/
Жена Потапа показала, в каком наряде снимается в музыкальном шоу

Анастасия Каменских судит конкурсантов в одном украинском шоу. Каждую неделю певица выбирает для съемок провокационные и сексуальные наряды. На этот раз артистка отдала предпочтение черному боди, поверх которого надела прозрачный костюм из черного кружева.

"Какое вам нравится больше? 1 или 2?"

попросила Каменских фанатов выбрать одно из двух фото. Поклонники тут же откликнулись на призыв своей любимицы и принялись обсуждать, какой кадр лучше. А заодно, интернет-пользователи обсудили и аппетитную фигуру знаменитости.

"Лицо мировой звезды", "Везде богиня!", "Красота", "Вишенка на торте!!!", "Красивый образ", "Чумачечая", "Ух! Шикарная", "Обе фотки крутые", "Ты похожа на Дженифер Лопес", "Ну до чего же красивая. Алексею однозначно повезло!" – отметили подписчики под постом Каменских.

Ранее жена Потапа показала грудь в прозрачной сетке. 

Полина ИВАНОВА

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