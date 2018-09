Число жертв стихийного бедствия возросло до 13 человек.

Один из мощнейших за последние полвека ураганов продолжает бушевать в Америке. Города в Южной и Северной Каролине, на которые пришелся основной удар, буквально уходят под воду. Более 27 тысяч человек были вынуждены спасаться бегством – сейчас они пережидают шторм во временных убежищах. Из-за разгула стихии в Америке начались массовые перебои с электричеством – без света остались сотни тысяч жителей.

Сейчас штормовой ветер немного стих, но угроза наводнений все еще велика.

Такого страшного урагана и наводнений в Северной Каролине еще не бывало, передает телеканал ABC News со ссылкой на слова госсекретаря по транспорту Джима Трогдона.

Напомним, ранее СМИ сообщали об 11 жертвах "Флоренс". Среди погибших – женщина с ребенком.

Соболезнования семьям жертв урагана в своем Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

Five deaths have been recorded thus far with regard to hurricane Florence! Deepest sympathies and warmth go out to the families and friends of the victims. May God be with them!