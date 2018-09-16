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В США царит хаос: ураган "Флоренс" уносит жизни

Фото: ZUMAPRESS.com Michael Candelori
Брошенные дома оккупировали мародеры

Число жертв стихийного бедствия возросло до 13 человек.

Один из мощнейших за последние полвека ураганов продолжает бушевать в Америке. Города в Южной и Северной Каролине, на которые пришелся основной удар, буквально уходят под воду. Более 27 тысяч человек были вынуждены спасаться бегством – сейчас они пережидают шторм во временных убежищах. Из-за разгула стихии в Америке начались массовые перебои с электричеством – без света остались сотни тысяч жителей.

Сейчас штормовой ветер немного стих, но угроза наводнений все еще велика.

Такого страшного урагана и наводнений в Северной Каролине еще не бывало, передает телеканал ABC News со ссылкой на слова госсекретаря по транспорту Джима Трогдона.

Напомним, ранее СМИ сообщали об 11 жертвах "Флоренс". Среди погибших – женщина с ребенком.

Соболезнования семьям жертв урагана в своем Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

Тем временем в оставленных жителями домах и брошенных магазинах орудуют мародеры. Пятерых бесчестных грабителей полицейские поймалив округе Уилмингтон (Северная Каролина). Они решили поживиться в одном из супермаркетов, сообщается в Twitter управления полиции округа.


Виктория БАЛАЯН
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