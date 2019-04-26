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XF-108 мог оставить все существующие истребители в пыли

Фото: commons.wikimedia.org
Американцы жалеют, что не построили свой МиГ-25

XF-108 – сверхскоростной перехватчик, который должен был разгоняться до скорости 3 Махов. В Пентагоне полагали, что эти самолеты будут провожать в СССР огромные В-70 "Валькирии" под завязку груженые ядерными бомбами. А также сбивать непрошеных гостей.

Из-за дорогостоящей программы и выбора Советским союзом баллистических ракет в качестве основного ядерного оружия, XF-108 "завернули" и построили другой выдающийся самолет SR-71. Однако, как полагает The National Interest, если бы "сто восьмой " пошел в серию, с радаром AN/ASG-18 он оставил бы в "пыли" все существующие истребители, включая российский МиГ-31.

Характеристики, действительно, впечатляют: потолок 22 км, скорость до 3240 км/час. Без дозаправки он мог бы пролететь 1900 км. Характеристики, схожие с "Валькирией", они даже были похожи внешне. Даже двигатели планировалось поставить на них одни: General Electric YJ93, а также оборудовать спасательными капсулами экипажей.

Фото: commons.wikimedia.orgНо главным козырем XF-108 должны были стать не скорость и потолок, а именно радар раннего предупреждения AN/ASG-18. В этом смысле перехватчик должен был стать этаким американским МиГ-25. Несколько самолетов планировалось разместить на удаленных арктических аэродромах. И находясь в воздухе не боевом дежурстве, эти самолеты могли устранять пробелы РЛС системы ПРО США. Каждый XF-108 мог сканировать участок площадью около 278 тыс. квадратных миль. К слову, это территория больше, чем штат Техас.

XF-108 должен был стать летающей вооруженной РЛС, однако это было слишком дорого. Изначально Пентагон хотел 480 перехватчиков. В переводе на сегодняшние деньги это обошлось бы в $33 млрд. В итоге проект XF-108 закрыли в сентябре 1959 года. А российские МиГ-31 остались единственными представителями этого едва не "вымершего класса" перехватчиков.

Александр ИЛЬИН
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