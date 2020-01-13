Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

F-35 закупит даже Сингапур

Победа США: F-35 закупит даже Сингапур
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Су-30 по-прежнему не интересует островитян

США продолжают с успехом продвигать свой истребитель пятого поколения F-35. Накануне Госдеп США одобрил поставку Сингапуру до 12 самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Как пишет ЦАМТО, будущий контракт оценивается в $2,75 миллиарда.

Соответствующий запрос ранее отправило в США правительство Сингапура. Кроме истребителей, он включает системы РЭБ, командования, управления, связи, компьютеризации и разведки, а также системы обучения полетам на F-35, то есть тренажеры.

Сообщается, что будущая сделка отвечает интересам внешней политики США, так как Сингапур является важным партнером в сфере обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На данный момент ВВС города-государства эксплуатируют около 20 F-16C и 40 F-16D Блок.52/52+, купленных в 1990-х. К 2030 г. эти самолеты планируется снять с вооружения.

Сингапур сначала планирует получить пробную партию F-35B, чтобы проверить, как они работают в жарком влажном климате.

Сингапур – желаемый покупатель для "Сухого". Четыре года назад на Singapore Air Show 2016 представили новую модификацию Су-30СМЭ. Однако пока страна так и не заинтересовалась российскими машинами, чего не сказать о Малайзии, которая закупила "Фланкеры".

Ранее сообщалось об интересе Индии к американским F-35.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей