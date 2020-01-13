Су-30 по-прежнему не интересует островитян

США продолжают с успехом продвигать свой истребитель пятого поколения F-35. Накануне Госдеп США одобрил поставку Сингапуру до 12 самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Как пишет ЦАМТО, будущий контракт оценивается в $2,75 миллиарда.

Соответствующий запрос ранее отправило в США правительство Сингапура. Кроме истребителей, он включает системы РЭБ, командования, управления, связи, компьютеризации и разведки, а также системы обучения полетам на F-35, то есть тренажеры.

Сообщается, что будущая сделка отвечает интересам внешней политики США, так как Сингапур является важным партнером в сфере обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На данный момент ВВС города-государства эксплуатируют около 20 F-16C и 40 F-16D Блок.52/52+, купленных в 1990-х. К 2030 г. эти самолеты планируется снять с вооружения.

Сингапур сначала планирует получить пробную партию F-35B, чтобы проверить, как они работают в жарком влажном климате.

Сингапур – желаемый покупатель для "Сухого". Четыре года назад на Singapore Air Show 2016 представили новую модификацию Су-30СМЭ. Однако пока страна так и не заинтересовалась российскими машинами, чего не сказать о Малайзии, которая закупила "Фланкеры".

Ранее сообщалось об интересе Индии к американским F-35.