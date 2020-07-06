В США назвали плохой сценарий для F-35

В США назвали плохой сценарий для F-35
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Истребителю может не поздоровиться в конфликте высокой интенсивности

Истребители пятого поколения, а также беспилотники, которые показали свою эффективность против сирийской арабской армии, могут не сработать во время конфликта высокой интенсивности. Продвинутые системы противовоздушной обороны, вроде С-400, а также истребители Су-57 и J-20 помешают ВВС США безнаказанно действовать в небе, как это было в Иране и Афганистане. А командирам придется самостоятельно на местах принимать решения, так как события будут развиваться очень быстро.

Об этом в интервью The National Interest заявил глава командования ВВС США в Европе Джеффри Харриган. По его словам, действовать, как в Сирии, не получится. На то, чтобы спросить разрешение в командном центре, просто не будет времени. Для этого в Пентагоне была разработана новая программа Joint All Domain Command and Control (JADC2), суть которой сводится к тому, что решения принимают командиры на местах.

Тот же F-35 после пуска ракеты будет обнаружен, и ему придется иметь дело с "разъяренными" Су-35С или Су-57. В ближнем бою радар не является особым преимуществом, и на первый план выходит маневренность, обзор, датчики. Датчики и осведомленность у пилота F-35 отличные, однако по мощности американская машина существенно уступает "фланкерам", не говоря уже о Су-57.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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