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Миссия выполнена: "Союз" вывел спутники на орбиту

Фото: vk.com/roscosmos Фото: vk.com/roscosmos
Фото: vk.com/roscosmos Фото: vk.com/roscosmos Фото: vk.com/roscosmos
Запуск ракеты-носителя с космическими аппаратами на борту прошел успешно

"Союз-2.1а" доставил на земную орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 и иностранные космические аппараты. Запуск прошел без происшествий. Об этом у себя в Twitter сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Космические аппараты Канопус-В 5 и 6 взяты на управления. Солнечные батареи раскрыты. Параметры телеметрии в допуске. Российская группировка дистанционного зондирования Земли расширяет свои возможности", – написал руководитель космического ведомства.

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Ракета-носитель стартовала с космодрома "Восточный" в Амурской области в 5:07 по московскому времени. Спустя почти девять минут космическая головная часть в составе разгонного блока "Фрегат", аппаратов "Канопус-В" №5 и №6, а также 26 иностранных спутников была выведена на незамкнутую околоземную орбиту, передает РИА "Новости".

"Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2", – сообщил об этом событии диктор на космодроме.

Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевые орбиты было обеспечено разгонным блоком "Фрегат". Отделение "Канопуса-В" №5 произошло в 6:06 мск, "Канопуса-В" №6 – в 6:12 на орбите с параметрами 478 на 522 километра. Затем с 7:30 по 7:57 на высоте 585 км произошло отделение японского, трех немецких и восьми американских спутников. С 9:13 по 9:43 состоялось отделение оставшихся 14 малых зарубежных аппаратов и четырех макетов спутников на высоте 495 километров.

После того как "Фрегат" успешно выполнил свою миссию, он включит двигатель для схода с орбиты и вскоре войдет в атмосферу Земли. Российские спутники "Канопус", которые останутся на орбите, предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

На орбите уже работают пять спутников данной группировки. Ее формирование началось в 2012 году. Предыдущее пополнение произошло 1 февраля, когда с "Восточного" стартовали и были выведены на орбиту "Канопус-В" №3 и №4. Наличие в группировке нескольких космических аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.

Сегодняшний старт был последним, 20-м, пуском по российской космической программе в 2018 г. и 17-м стартом с российских космодромов за год. Кроме того, это был четвертый пуск с нового российского космодрома "Восточный" за его историю. В следующем году с "Восточного" планируется провести один запуск – космического аппарата "Метеор-М" №2.2.

Не все космические старты получились успешными. Одиннадцатого октября потерпела аварию ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Причиной происшествия стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней носителя. Инцидент подобного рода случился впервые за 35 лет. Экипаж был вынужден экстренно приземлиться в степи Казахстана. На борту были российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Андрей ФИЛАТОВ
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