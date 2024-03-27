В ликвидации последствий трагедии активно участвуют жители Москвы, предприниматели, благотворительные организации

В ликвидации последствий теракта в "Крокус Сити Холле" принимает участие вся Москва. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он поблагодарил всех за проявление мужества, милосердия и сострадания и рассказал, какую помощь пострадавшим оказывают москвичи, столичный бизнес, органы власти, профильные специалисты, благотворительные организации.

Спасатели и медики первыми прибыли к месту трагедии. Три медицинских вертолета и 44 бригады скорых оперативно принимали раненых и доставляли их в столичные больницы. В Москве госпитализировано было 94 пациента, состояние 12 из которых оценивалось как крайне тяжелое. Благодаря профессиональной и самоотверженной работе врачей, фельдшеров, медсестер всех доставленных в клиники пострадавших удалось спасти. Некоторых уже выписали. На данный момент в московских стационарах остаются 60 человек.

Уже утром в субботу 23 марта выстроились очереди в донорские пункты. Шокированные трагедией москвичи разного возраста, профессий, национальности пришли сдать кровь, чтобы пополнить ее запасы в медицинских учреждениях столицы. Всего за эти дни донорами стали более 7700 человек.

С родственниками погибших и пострадавших в круглосуточном режиме работают больше 150 психологов и 110 социальных работников. Они помогают в том числе тем, кто приехал из других регионов страны.

По словам Сергея Собянина, огромную помощь - пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов – оказал столичный бизнес. Свыше 215 млн рублей направили на поддержку пострадавших и родственников погибших московские рестораны и предприятия торговли. Участники Ассоциации сетевых предприятий питания, в которую входят "Вкусно – и точка", Rostic’s, "Додо Пицца", iFCM Group, "Кухня на районе", перечислили 1% от выручки за прошедшие выходные в "Российский Красный Крест" для помощи пострадавшим в теракте. Администрация рыбного рынка "Москва – на волне" сообщила, что переведет в фонд РКК всю выручку за 22-23 марта.

Простые граждане тоже активно оказывают посильную материальную помощь людям, ставшим жертвами террористов. За минувшие дни через городские благотворительные сервисы на эти цели было собрано свыше 20 млн рублей.

"В дни тяжелых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплоченности и единства. Без преувеличения – на помощь пришел весь город",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что уже начались выплаты единовременного пособия раненым и семьям погибших. Жителям Подмосковья платит область, москвичам и жителям других регионов – Москва.