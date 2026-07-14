В Дзержинском к сентябрю отремонтируют 5 участков теплосетей и 6 ЦТП

Капитальный ремонт пяти участков теплотрасс и шести центральных тепловых пунктов (ЦТП) планируется завершить в Дзержинском к началу отопительного сезона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы затронут более 56 тыс. жителей города. На магистральном участке теплосети на улице Угрешской меняют 1,3 км труб, по которым горячая вода поступает в 140 жилых домов и 25 социальных объектов. Уже уложено 200 м нового трубопровода.

"Наша задача – войти в зимний период уже с новыми котельными, БМК и обновленными сетями. Здесь, в Дзержинском, мы также полностью модернизируем шесть ЦТП, которые будут выглядеть совершенно иначе",

– заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы также ведутся на улицах Ленина, Шама, Лесной и в сквере Ветеранов. После завершения ремонта более надежное теплоснабжение получат 226 домов и 55 социальных объектов.

Готовность ЦТП-5 на улице Лесной составляет 90%, Центральной бойлерной на улице Академика Жукова – 50%. Все ЦТП уже оборудованы умными датчиками температуры и давления, данные с них поступают в систему "Контур.ЖКХ".

С 2023 года в Подмосковье обновлены почти 600 котельных, БМК и ЦТП, а также около 730 км тепловых сетей.

В планах на этот год 300 объектов, включая 132 котельные и БМК, 49 ЦТП и более 121 км сетей. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".