В Мелихово завершился благотворительный марафон памяти Чехова

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Благотворительный марафон "Не уставайте делать добро!", запущенный месяц назад в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" совместно с фондом "Подари жизнь", завершился в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры и туризма.
"В День памяти писателя. Собранные средства превысили 460 тысяч рублей и будут направлены на закупку медицинского оборудования для детей с онкологическими заболеваниями", – говорится в сообщении областного ведомства.
По данным Минкульта Подмосковья, в заключительный день гости усадьбы смотрели инсценировки по рассказам Чехова под открытым небом, участвовали в паблик-токе о донорстве крови и мастерили "Браслет дружбы". Врач-гематолог Центра детской гематологии имени Димы Рогачева Дмитрий Венев и специалисты фонда рассказывали о работе с тяжелобольными детьми и развеивали мифы о донорстве.
Завершился марафон литературными чтениями. Рассказы Чехова исполнили актёр театра "Современник" Иван Стебунов, заслуженный артист России Юрий Голышев и другие известные артисты.
Все собранные средства фонд "Подари жизнь" направит на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток.
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