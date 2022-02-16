Захарова поиздевалась над опубликовавшими дату "вторжения" России западными СМИ

Захарова поиздевалась над опубликовавшими дату "вторжения" России западными СМИ
Мария Захарова. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Дипломат высмеяла действия западных журналистов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале пошутила над иностранными изданиями, которые сообщали о дате начала вторжения России на территорю Украины. Она обратилась к ним с просьбой.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Москва планирует начать захват Киева уже 16 февраля. В публикациях подробно описывали численность российских войск и количество задействованной боевой техники, а также стратегию "захвата" и прогноз по вероятной численности жертв. Однако этого не произошло, из-за чего некоторые издания были вынуждены переписать свои публикации. 

Захарова попросила крупные издания США и Великобритании – Bloomberg, The New York Times, The Sun и подобные – огласить график будущих вторжений России в другие страны, передает телеканал "360"

"Хотелось бы спланировать отпуск", – пояснила она. 

Также представитель МИД прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена, который объявил, что Штаты готовы заплатить любую цену для защиты демократии.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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