Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале пошутила над иностранными изданиями, которые сообщали о дате начала вторжения России на территорю Украины. Она обратилась к ним с просьбой.
Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Москва планирует начать захват Киева уже 16 февраля. В публикациях подробно описывали численность российских войск и количество задействованной боевой техники, а также стратегию "захвата" и прогноз по вероятной численности жертв. Однако этого не произошло, из-за чего некоторые издания были вынуждены переписать свои публикации.
Захарова попросила крупные издания США и Великобритании – Bloomberg, The New York Times, The Sun и подобные – огласить график будущих вторжений России в другие страны, передает телеканал "360".
"Хотелось бы спланировать отпуск", – пояснила она.
Также представитель МИД прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена, который объявил, что Штаты готовы заплатить любую цену для защиты демократии.
Неработающим пожилым людям придется сделать выбор, какими деньгами пожертвовать
В Вашингтоне уверены, что Пекин не сможет помочь Москве