Столичные парки подготовили увлекательную программу на первые зимние выходные

Столичные парки подготовили увлекательную программу на первые зимние выходные
Фото: mos.ru
Желающие смогут создать открытку в советском стиле, погулять по лесу с зоологом, попробовать ароматный черный чай

Столичные парки предлагают весело и интересно отметить наступление календарной зимы. В выходные, 30 ноября и 1 декабря, в разных районах города состоятся увлекательные мероприятия, рассчитанные на любой возраст.

В ландшафтном парке "Митино" 30 ноября состоится фестиваль "Виват игра, виват!". С 15:00 до 17:00 в лектории на Фестивальной площади представят программу, посвященную памяти Владислава Панфилова – режиссера, сценариста, автора всероссийских праздников и фестивалей, основателя московского Театра охочих комедиантов. Здесь пройдут выступления новогодних персонажей, конкурсы, танцы.

В выставочном центре парка "Фили" в субботу состоится лекция "Палеоарт. Роль палеонтологии в мировой истории искусства". Присоединиться к ней в 13:00 могут все желающие старше шести лет.

В парке "Красная Пресня" запланирована лекция "Кто ищет, тот всегда найдет". Участников познакомят с понятиями "родословная" и "генеалогическое древо". Занятие включает в себя игры, рисование, беседы.

Любителей и знатоков настольных игр 1 декабря ждут в Бабушкинском парке. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" в воскресенье научат создавать открытки в стиле СССР.

В экомастерской парка "Северное Тушино" 1 декабря в 11:00 все желающие смогут изготовить игрушку для котенка. После мастер-класса пройдет встрече клуба "Юный эколог", где ребятам расскажут об истории приручения диких животных. Во время прогулки они познакомятся с зоомиром парка, а также узнают, как подкармливать его обитателей зимой. Присоединиться к мероприятию смогут посетители старше шести лет.

В парке "Сокольники" 30 ноября и 1 декабря в 14:00 посетителей ждут на мастер-класс "Пуэр и пуэрная смола". Организаторы расскажут, что это такое, как делается популярный вид чая, и дадут его попробовать.

Запечатлеть на полотне теплый праздничный сюжет с мандаринами и свечами можно будет 1 декабря в парке Дружбы. Там с 14:00 до 16:00 пройдет мастер-класс по живописи "Новогодний стол". Под руководством профессионального художника участники не только создадут картину, но и освоят работу с фактурами и светом. Занятие рассчитано на участников старше шести лет.

Это далеко не полный перечень мероприятий, запланированных на ближайшие выходные. Напомним, 1 декабря в столице стартует проект "Зима в Москве", который объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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