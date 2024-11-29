Предновогодний флешмоб пройдет в московских парках 1 декабря

Парковые елки в разных районах города одновременно загорятся разноцветными огнями

Предновогодний флешмоб проведут столичные парки в первый день зимы. В воскресенье, 1 декабря, в 21 парке одновременно зажгутся огни на праздничных елках. Горожан также ждут мастер-классы, шоу с участием сказочных персонажей и спортивные игры. Акция запланирована в рамках проекта "Зима в Москве".

Одной из основных площадок празднования наступления зимы станет Парк Горького. Именно там дадут старт елочному флешмобу: включат арт-объект в виде медиаелки в чаше центрального Фигурного фонтана. Организаторы начнут обратный отсчет, и в 19:00 в парках зажжется иллюминация на всех новогодних деревьях елках. Кроме того, после 18:30 там покажут ледовое шоу Ильи Авербуха.

В праздничном флешмобе примут участие Измайловский парк, сад "Эрмитаж" и сад имени Н.Э. Баумана, парки "Северное Тушино", "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Кузьминки", "Фили", "Сокольники", "Дубки", Олимпийской Деревни, усадьба Воронцово, Парк Горького, Лианозовский парк, ландшафтный парк "Митино", Бабушкинский парк, Перовский парк, Таганский парк и др.

Везде подготовлена увлекательная программа. Так, в парке "Сокольники" можно будет поиграть в игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Посетителей сада "Эрмитаж" ждет хоровод вокруг новогодней хвойной красавицы и иммерсивная программа. У главной сцены в парке "Фили" и на площади Семьи в парке 50-летия Октября в этот день пройдут семейные игры и конкурсы с участием сказочных персонажей. Затем гости увидят, как зажигаются огни на новогодней елке, и поучаствуют в праздничных хороводах. В парке Олимпийской Деревни москвичей порадуют артисты театра пантомимы, жонглеры и ходулисты.

Гости Лианозовского парка вместе со Снегурочкой будут искать волшебный посох, которые украли леший, Баба-яга и Кощей. В ландшафтном парке "Митино" праздничное событие пройдет в филиале усадьбы Деда Мороза "Центр управления волшебством".

1 декабря в Москве также начнется конкурс на самую оригинальную фотографию у городской елки. Снимок нужно разместить в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #парковыеелки. Победители получат подарки.