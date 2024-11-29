Новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

На 115 площадках будут организованы бесплатные занятия по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках

В первый день календарной зимы в столице стартует зимний сезон проекта "Мой спортивный район". В этот раз он пройдет в рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве". Как и раньше, этой зимой москвичи смогут бесплатно посещать тренировки под руководством профессиональных наставников по трем дисциплинам: фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках.

Занятия запланированы на 115 площадках в разных районах города. Учебные встречи на катках и лыжных трассах предназначены для москвичей старше 10 лет, фитнес – для участников в возрасте от 18 лет. Продолжительность одной тренировки составляет в среднем около часа.

Занятия по фитнесу будут проходить на 21 площадке в 10 округах столицы по вторникам (начало в 19:00) и субботам (с 10:00). Для любителей активных занятий на свежем воздухе подготовили комплекс упражнений, направленных на укрепление здоровья, совершенствование фигуры и развитие основных физических качеств.

После того, как образуется устойчивый снежный покров, в столичных парковых зонах подготовят 15 трасс для тренировок по бегу на лыжах. Все желающие смогут освоить технику классического и конькового хода. Регулярно посещая занятия, участники тренировок заметно повышают выносливость, улучшают координацию и ловкость. Это полезно и для фигуры, ведь лыжные тренировки очень энергозатратны.

Покататься на коньках предлагают более чем на 75 ледовых площадках Москвы. К ним относятся катки Северного речного вокзала, конноспортивного комплекса "Битца", спортивного комплекса "Авангард" и проекта "Московские сезоны", а также залитые катки во дворах и парках. Занятия рассчитаны на любой уровень подготовки. Даже если человек ни разу не вставал на коньки, под руководством опытных наставников он сможет овладеть новым полезным навыком, ведь катание на коньках развивает выносливость и координацию, укрепляет мышцы, улучшает работу сердца, помогает в борьбе с бессонницей и стрессом.

Ознакомиться с расписанием и записаться на занятия можно на сайте проекта.