В Гольянове достраивают спортивный комплекс

В здании будут бассейны и зоны для фитнеса

Москва поощряет стремление жителей мегаполиса вести здоровый и активный образ жизни. Для спортсменов, как профессиональных, так и любителей, строят большое количество различных сооружений для тренировок и общеукрепляющих упражнений. С 2011 года за счет города и инвесторов в эксплуатацию запущено более 200 новых объектов и отремонтированы десятки построенных ранее в разных округах столицы.

Для жителей района Гольяново на востоке Москвы спорткомплекс по адресу: улица Алтайская, владение 33 начали возводить за счет бюджета города в феврале 2023 года. Сейчас он готов на 95 процентов, так что в следующем году, как ожидается, уже распахнет свои двери для посетителей.

На данный момент полностью завершены фасадные работы и внутренняя отделка комплекса. Ведется активная поставка необходимого оборудования. Специалисты собирают и устанавливают мебель. Параллельно на объекте ведутся пусконаладочные работы, идет подготовка к проведению комплексных испытаний инженерных систем.

В здании площадью около четырех тысяч квадратных метров разместили два бассейна. Первый длиной 25 метров и шириной 16 метров предназначен для оздоровительного плавания. Второй – малый бассейн длиной 10 и шириной шесть метров – предусмотрен для детских групп. Кроме того, в комплексе выделены помещения для физических упражнений, буфета, раздевалки, административных кабинетов и комнат для инвентаря.

В зонах бассейнов уже закончены все необходимые работы, а в зале для групповых занятий сейчас укладывают спортивный паркет. Продолжается также благоустройство прилегающей территории: установлены малые архитектурные формы и размещены знаки регулировки дорожного движения.

Основные строительные работы на этом объекте планируют завершить в конце 2024 года. Все этапы производственного цикла находятся под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы совершили уже шесть выездных проверок. Открытие запланировано на начало 2025 года. Спорткомплекс "Алтайский", несомненно, будет пользоваться популярностью у жителей района.