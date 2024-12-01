182 тысячи москвичей переедут в новые квартиры в 2025–2027 годах по реновации

Темпы реализации программы в ближайшие три года будут ускорены

Программа реновации – это шанс для москвичей, проживающих в пятиэтажных "хрущевках" с крохотной кухней и в других старых домах, переехать в новые современные квартиры с комфортной планировкой. Ожидается, что в период с 2025 по 2027 годы будет обеспечено переселение 182 тысяч участников программы.

По решению мэра и правительства Москвы темпы реализации программы реновации в ближайшие три года будут ускорены. В бюджет столичной Адресной инвестиционной программы заложены средства на то, чтобы спроектировать и построить семь миллионов квадратных метров жилья. Это позволит предложить новые квартиры более 180 тысячам москвичей.

Сегодня в городе строится и проектируется около 460 домов. Наиболее масштабно этот процесс идет в Восточном административном округе: здесь 35 домов уже находятся на стадии строительства, еще почти 50 домов проектируют. Такой объем жилья позволит предоставить квартиры в будущем примерно 300 тысячам горожан.

После переселения жителей в новые комплексы старые дома демонтируют. На их месте появляются площадки для возведения новостроек с сопутствующей инфраструктурой в рамках программы реновации. Так, в настоящее время на месте снесенных зданий строится 113 многоэтажек. Больше всего таких площадок сейчас на юго-востоке столицы – там на месте старых домов возводится 30 новостроек, на востоке и северо-востоке – по 12 зданий.

Территорию возле новых домов обязательно благоустраивают. Во дворах высаживают деревья и кустарники, разбивают цветники, обустраивают детские и спортивные площадки. Требование, чтобы жилая застройка была обеспечена необходимой социальной, транспортной и другой сопутствующей инфраструктурой, соблюдается. В частности, для этого первые этажи новостроек делают нежилыми: их оставляют для размещения предприятий торговли и услуг в шаговой доступности. Все новоселы могут рассчитывать на то, что квартиры они получат с готовой улучшенной отделкой, выполненной по единому стандарту, согласованному правительством Москвы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.