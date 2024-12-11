На территории бывших промзон в Очаково-Матвеевском появится 11 школ и детских садов

На территории бывших промзон в Очаково-Матвеевском появится 11 школ и детских садов
Фото: mos.ru
Объекты построят девелоперы в рамках договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры столицы

Две бывшие промышленные зоны в Западном административном округе Москвы – Северное Очаково и Южное Очаково – переживают бурное развитие. В ближайшие годы здесь планируется реорганизовать территорию площадью более 650 гектаров и построить жилые дома, социальные и производственные объекты – в общей сложности здесь появится более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Сейчас на участках бывших промзон в районе Очаково-Матвеевское находятся объекты городской инженерной инфраструктуры, общественно-производственные здания и крупные административные комплексы. В рамках комплексного развития эти территории преобразуют в комфортные городские кварталы. В том числе инвесторы должны построить 11 образовательных объектов: четыре школы, шесть детских садов и отдельный блок для начальных классов.

Так, в настоящее время в проезде Стройкомбината уже идет активное строительство школы площадью более 22 тысяч квадратных метров, которая сможет принять 1,1 тысячи ребят. Завершить возведение объекта рассчитывают в конце 2026 года.

На Озерной улице планируют построить детский сад для 150 воспитанников и школу на тысячу мест. Суммарная площадь этих образовательных объектов составит 27 тысяч квадратных метров.

Девелоперы строят объекты в рамках договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Такой механизм действует в Москве с 2021 года. Он гарантирует, что у новоселов будет в шаговой доступности вся необходимая для жизни инфраструктура: детсады, школы, магазины.

Возведение инвесторами корпусов для школ и детских садов проходит под пристальным контролем Комитета государственного строительного надзора на всех этапах: от выбора материалов до финальной отделки помещений. После завершения строительства все школы и детские сады в Очаково-Матвеевском планируют передать в систему столичного образования.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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