На ВДНХ можно узнать и исполнить детские мечты

На ВДНХ можно узнать и исполнить детские мечты
Фото: Н.Коваленко
"Добрая елка" установлена в павильоне "Макет Москвы"

Новый год – время чудес и подарков. Стать новогодним волшебником и исполнить мечту ребенка москвичи могут, приняв участие в благотворительной акции "Добрая елка". Деревья, украшенные шарами с желаниями подопечных некоммерческих организаций, установлены в разных популярных местах столицы, в том числе на главном выставочном пространстве страны – ВДНХ.

Посетители ВДНХ могут найти "Добрую елку" в выставочном павильоне "Макет Москвы". Каждый, кто готов исполнить заветные пожелания детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, может стать персональным Дедом Морозом или Снегурочкой. В шарах, которые висят на елке, спрятаны мечты ребят об игрушках и музыкальных инструментах, визитах в театр или парк развлечений, наборах для домашнего творчества и различных хобби.

Павильон "Макет Москвы" в рамках акции проведет тематическую интерактивную экскурсию по архитектурному макету столицы для подопечных городских социально ориентированных некоммерческих организаций. Ребята смогут изучить историю столицы и поближе познакомиться с ее главными достопримечательностями. Участники экскурсии могут сами управлять подсветкой отдельных зданий, районов, улиц или всего макета, менять дневное освещение на ночное и даже включать радугу и облака.

Благотворительная акция "Добрая елка" в этом году проходит в рамках проекта "Зима в Москве", который начался 1 декабря и продлится до 28 февраля. Чтобы сделать доброе дело, нужно снять шар с "доброй елки", зайти на сайт акции и заполнить форму заявки на исполнение желания. После подтверждения поступит звонок от представителя некоммерческой организации, чтобы договориться с участником об удобной дате для передачи подарка подопечному.

Акция "Добрая елка" проходит в столице четвертый год. За это время москвичи исполнили более 2,5 тыс. детских желаний.

Павильон "Макет Москвы" открыт для свободного посещения ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на сайте проекта.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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