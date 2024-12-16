На улицах Москвы появились нарядные трамваи

Городской транспорт украсили новогодними гирляндами

Москва готова к встрече Нового года и Рождества. Улицы и площади столицы украсили более 4,5 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами. На их фоне получаются яркие праздничные фотографии, а в специальных фотозонах создана особая волшебная атмосфера для снимков на память.

Принарядились к празднику кафе и рестораны, торговые центры и магазины – новогоднее настроение царит повсюду. Не отстает от коммерческих объектов и общественный транспорт: по городу и под землей курсируют нарядные составы метро, автобусы и трамваи.

Этой зимой новогоднее оформление получили 60 трехсекционных трамваев "Витязь-Москва". Это вдвое больше, чем в прошлом году. Их украсили гирляндами, которые особенно эффектно светятся с наступлением сумерек. Сверкающие трамваи можно увидеть на 28 маршрутах, проходящих по всему городу. За счет праздничного освещения обстановка в салонах тоже кажется по-особенному новогодней.

Трамвай стал первым рельсовым электрическим транспортом на улицах Москвы. Он появился в городе 125 лет назад, в 1899 году, и сразу полюбился москвичам. Сегодня он по-прежнему остается знаком качества и надежности столичной транспортной системы и является своеобразной визитной карточкой города.

Сегодня протяженность трамвайных путей в столице составляет почти 420 километров, из них 80 процентов путей отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне. В Москве сейчас действует 35 маршрутов, пассажиры которых ежедневно совершают около 700 тысяч поездок. В целом городская трамвайная сеть охватывает 86 районов столицы. Остановки рельсового транспорта расположены рядом с местом проживания 5,5 миллиона человек.

Современные трамваи нового поколения просторные, вместительные, с тихим и плавным ходом и приспособленные для комфортного использования маломобильными гражданами.

С 2023 года в Москве проходят тестовые испытания движения по городу беспилотного трамвая. Сейчас, на втором этапе, такие трамваи уже перевозят пассажиров, но пока автоматику страхует находящийся рядом водитель. Планируется, что через год беспилотный трамвай станет полноправным участником движения в столице.