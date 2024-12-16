Как работает крупнейший в России Центр женского здоровья на Перервинском бульваре

Пациентки могут пройти полное обследование в одном месте

В ноябре в Москве открылся пятый Центр женского здоровья. Он стал одним из самых крупных в России – в день его могут посещать до 3000 пациенток, которые могут в одном месте сдать анализы, получить консультацию специалиста, сделать обследование и посетить школу будущих родителей.

Центр женского здоровья по адресу: Перервинский бульвар, дом 5, корпус 1 входит в состав городской клинической больницы (ГКБ) №15 имени О.М. Филатова. Он объединил 12 женских консультаций, располагавшихся в разных районах Юго-Восточного административного округа. Сейчас сюда могут записаться по полису ОМС жительницы Марьина, Люблина, Печатников и других районов юго-востока столицы.

Работа Центра женского здоровья на Перервинском бульваре организована по новому стандарту: в одном месте пациентке доступны все обследования за максимально короткий срок. Например, получить назначение на маммографию и сходить на процедуру можно буквально в один и тот же день.

В центре разместили более 50 кабинетов профильных врачей с современным оборудованием, работают три акушерско-гинекологических отделения, отделение функциональной диагностики и дневной стационар. Пациенток с острой болью направляют к дежурному врачу – акушеру-гинекологу, владеющему навыками проведения ультразвуковых исследований. Обратиться к нему могут пациентки и после выписки из гинекологических отделений стационаров по разным вопросам, в том числе для закрытия больничного листа.

На первом этаже расположились две процедурные, молочно-раздаточный пункт, кабинеты по раннему выявлению заболеваний молочных желез, а также патологии шейки матки с самым современным оборудованием.

Здесь же можно встать на учет по беременности и следить за здоровьем малыша до его появления на свет. Все данные по результатам обследований и приемов специалисты заносят в электронные карты пациенток. Помимо акушеров-гинекологов, в центре также принимают специалисты, которых не было в женских консультациях прежнего формата: эндокринологи, психологи и терапевты.

За состоянием беременных при легкой анемии или сильном токсикозе врачи наблюдают в дневном стационаре, который расположен на четвертом этаже. На каждом этаже есть комнаты матери и ребенка для поддержки грудного вскармливания с пеленальными столиками, креслами и ширмами.

Центр работает ежедневно: с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 по субботам и с 09:00 до 16:00 по воскресеньям.