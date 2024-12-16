Для жителей Внукова построят детско-взрослую поликлинику

Медицинское учреждение будет полностью соответствовать новому московскому стандарту здравоохранения

Новая Москва сегодня развивается передовыми темпами. В ТиНАО строят жилье, объекты социальной, спортивной, культурной инфраструктуры, прокладывают новые дороги. Все крупные жилые комплексы в округе планируются так, чтобы новоселы были обеспечены школами и детскими садами в шаговой доступности. Строят в ТиНАО и здания под медицинские учреждения. Благодаря Адресной инвестиционной программе в ближайшие годы здесь планируется возводить за счет бюджета города по одной новой поликлинике ежегодно. При этом медицинские объекты будут строить и за счет инвесторов.

Так, в деревне Рассказовке района Внуково решено построить детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. Градостроительная документация уже готова, техническое задание на проектирование объекта разработано. Поликлиника будет четырехэтажной, площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров. Объект возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Ожидается, что специалисты приступят непосредственно к строительству поликлиники в первом полугодии наступающего года. Полностью завершить работы планируется к концу 2026 года.

Новая поликлиника будет иметь г-образную форму. Фасады здания выполнят из стеклофибробетонных панелей с рельефом. В состав медучреждения войдет пост скорой помощи на два машиноместа. Учреждение будет полностью соответствовать новому московскому стандарту здравоохранения. Поликлинику укомплектуют новейшим диагностическим оборудованием. В здании оборудуют лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Там будут работать врачи по всем основным медицинским профилям. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

После окончания основных работ специалисты комплексно благоустроят прилегающую территорию, высадят деревья, разобьют газоны и цветники. Обустроят пешеходные дорожки, установят светильники и лавочки. В здании организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан.