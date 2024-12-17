Москвичей и туристов приглашают на городской новогодний квест

Мероприятие проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал традиционный новогодний городской квест. В этом году он проходит в рамках проекта "Зима в Москве", объединившего самые главные сезонные развлечения в столице, включая фестиваль "Путешествие в Рождество".

Стать участником квеста и получить паспорт путешественника можно до 12 января на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

Квест "Зима в Москве" поможет лучше узнать историю и географию столицы, отлично провести время на свежем воздухе, сделать атмосферные фотографии в самых красивых пространствах города, поучаствовать в праздничных мероприятиях и получить ценные призы. За каждый правильный ответ в викторине или верно выполненные задания участники будут получать штамп в паспорте путешественника.

К некоторым заданиям можно подготовиться заранее: пересмотреть любимые советские фильмы и мультфильмы, почитать о традициях празднования Нового года и Рождества. Еще организаторы рекомендуют подробнее узнать о праздничных блюдах, например о салате "оливье", а также изучить историю городских парков и усадеб. Все эти темы будут отражены в вопросах квеста.

Как только в паспорте наберется достаточное количество печатей, их можно будет обменять на подарок в одном из трех магазинов фестиваля "Путешествие в Рождество", которые расположены на Городецкой и Профсоюзной улицах, а также на Тверской площади.

Все желающие примут участие и в спецпроектах квеста с розыгрышем суперпризов. Для этого нужно собрать печати на дополнительных страницах паспорта, которые будут суммироваться с остальными отметками. Их получится обменять на уникальные подарки, например, свитшоты и худи от российских дизайнеров.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, мероприятия которого продлятся до 28 февраля на 1,9 тыс. городских площадках в разных округах. Москвичи и туристы смогут покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, согреться чаем с ароматными плюшками, подарить подарки участникам СВО и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.