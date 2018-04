Президент США опубликовал в Twitter очередной острый пост



"Эта война была проиграна много лет назад из-за глупых, некомпетентных людей, которые представляли Соединенные Штаты", – написал президент на своей страничке в микроблоге Twitter.

Трамп добавил, что торговый дефицит США равен $500 млрд в год, кроме того, страна ежегодно теряет еще $300 млрд из-за хищений интеллектуальной собственности.

Со свойственной ему эмоциональностью Трамп подчеркнул, что так больше не может продолжаться.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!