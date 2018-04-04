Дональд Трамп признал горькую правду – Китай выиграл у США в торговой войне.

Президент США опубликовал в Twitter очередной острый пост



"Эта война была проиграна много лет назад из-за глупых, некомпетентных людей, которые представляли Соединенные Штаты", – написал президент на своей страничке в микроблоге Twitter.

Трамп добавил, что торговый дефицит США равен $500 млрд в год, кроме того, страна ежегодно теряет еще $300 млрд из-за хищений интеллектуальной собственности.

Со свойственной ему эмоциональностью Трамп подчеркнул, что так больше не может продолжаться.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 апреля 2018 г.

В свою очередь, КНР не собирается останавливаться на достигнутом: Пекин уже объявил, что вводит 25%-е пошлины на более чем 100 товаров, импортируемых из США, сообщает "Газета.ru".

В санкционный список попали соевые бобы, автомобили и продукция химической промышленности. Это жесткое решение стало ответом на введенные США пошлины на алюминий и сталь.