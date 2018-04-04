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Трамп признался в проигрыше Америки

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Дональд Трамп признал горькую правду – Китай выиграл у США в торговой войне.

Президент США опубликовал в Twitter очередной острый пост

"Эта война была проиграна много лет назад из-за глупых, некомпетентных людей, которые представляли Соединенные Штаты", – написал президент на своей страничке в микроблоге Twitter.

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Трамп добавил, что торговый дефицит США равен $500 млрд в год, кроме того, страна ежегодно теряет еще $300 млрд из-за хищений интеллектуальной собственности.

Со свойственной ему эмоциональностью Трамп подчеркнул, что так больше не может продолжаться.

В свою очередь, КНР не собирается останавливаться на достигнутом: Пекин уже объявил, что вводит 25%-е пошлины на более чем 100 товаров, импортируемых из США, сообщает "Газета.ru".

В санкционный список попали соевые бобы, автомобили и продукция химической промышленности. Это жесткое решение стало ответом на введенные США пошлины на алюминий и сталь.

Валентина МАЙОРОВА
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