Трамп признался в проигрыше Америки
Президент США опубликовал в Twitter очередной острый пост
"Эта война была проиграна много лет назад из-за глупых, некомпетентных людей, которые представляли Соединенные Штаты", – написал президент на своей страничке в микроблоге Twitter.
Трамп добавил, что торговый дефицит США равен $500 млрд в год, кроме того, страна ежегодно теряет еще $300 млрд из-за хищений интеллектуальной собственности.
Со свойственной ему эмоциональностью Трамп подчеркнул, что так больше не может продолжаться.
We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 апреля 2018 г.
В свою очередь, КНР не собирается останавливаться на достигнутом: Пекин уже объявил, что вводит 25%-е пошлины на более чем 100 товаров, импортируемых из США, сообщает "Газета.ru".
В санкционный список попали соевые бобы, автомобили и продукция химической промышленности. Это жесткое решение стало ответом на введенные США пошлины на алюминий и сталь.
Эрдоган увел у Путина девушку
Курьезный момент попал на видео
Китай бросил клич на борьбу с США
Пекин не намерен терпеть унижения от Вашингтона
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина